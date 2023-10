Belve, Raoul Bova: rivelazioni sull’ex moglie e l’omosessualità

Nel corso della puntata di Belve che andrà in onda domani, martedì 3 ottobre, su Rai 2 sarà ospite Raoul Bova. Un’intervista attesissima quella del celebre attore romano nel corso della quale, stando a un’anticipazione di Dagospia, la conduttrice Francesca Fagnani avrà occasione di toccare diversi temi: la separazione dall’ex moglie Chiara Giordano dopo ben 13 anni di matrimonio, le voci sulla sua presunta omosessualità e il rapporto con l’attuale compagna, Rocío Muñoz Morales.

Il rapporto con l’ex moglie e le voci sull’omosessualità

Stando alle anticipazioni di Dagospia nel corso della puntata che andrà in onda domani sera la conduttrice chiede a Bova di chiarire una volta per tutte la questione sulla sua presunta omosessualità, nata in seguito alla separazione dalla sua ex moglie, Chiara Giordano, avvenuta nel lontano 2013. In particolare la Fagnani fa riferimento alla famosa intervista a Vanity Fair nel corso della quale l’attore aveva dichiarato di non essere gay, smentendo categoricamente le voci a suo carico. La risposta di Bova a quel punto non tarda ad arrivare: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.

L’attore poi racconta anche quale è stato il rapporto con l’ex suocera, l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, facendo ovviamente anche riferimento alla famosa lettera scritta dall’ex suocera e poi pubblicata: “Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro”.

Di certo i rapporti attuali con l’ex suocera non devono essere idilliaci perché nel momento in cui la Fagnani chiede all’attore di raccontare come vanno le cose con l’avvocato, Bova sorride e glissa direttamente la domanda facendo intendere di non aver minimamente intenzione di addentrarsi in quel discorso, forse per lui ancora doloroso.

L’ attuale compagna

E al momento di parlare del suo rapporto con l’attuale compagna Rocío Muñoz Morales, l’attore risponde: “Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”. I due si sono conosciuti sul set di Immaturi, il viaggio nel lontano 2011 e fu proprio da qual colpo di fulmine che nacque la loro storia d’amore. In quegli anni però l’attore era ancora legato sentimentalmente all’ex moglie Chiara Giordano, ma poco dopo la separazione, arrivata nel 2013, i due si fidanzarono e da allora non si sono più lasciati.

Com’è facile immaginare, da quella unione nacquero numerose critiche che vedevano Bova tradire la moglie con la giovanissima e bellissima Rocio. Voci che costrinsero Bova a un chiarimento nel corso di un’intervista con Maurizio Costanzo nel 2017. In quell’occasione infatti l’attore si era detto particolarmente infastidito dall’essere stato considerato “il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane” e aveva precisato di non aver mai tradito l’ex moglie.

“Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”, aveva affermato Bova. Ma nonostante le critiche il loro amore è stato più forte di tutto, tanto che nel 2015 è nata la loro prima bambina, Luna e nel 2018 Alma.

Infine, parlando della sua immagine da conquistatore, Bova afferma con fare sicuro e categorico: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue. Neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”.