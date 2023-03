Belve senza finale: la Rai replica a Fagnani e capovolge la verità

Ieri 28 febbraio è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di “Belve”, che è stato recentemente promosso in prima serata. Francesca Fagnani ha intervistato Massimo Giletti, Carolina Crescentini e Rocco Casalino. Tuttavia, ciò che ha fatto più discutere della puntata non sono state le interviste, bensì un inaspettato taglio al segmento finale, ‘Belve After’. Lo spazio includeva uno sketch delle ‘Eterobasiche’ e i fuori onda che precedono o seguono le varie interviste della serata. La Fagnani aveva lanciato il segmento come di consueto, ma la trasmissione è stata interrotta da Rai2 per far spazio alla nuova puntata di ‘Stasera c’è Cattelan’, che segue il programma della giornalista. Subito dopo la puntata, la conduttrice aveva twittato la sua delusione per la scomparsa di ‘Belve After’ e aveva aggiunto che sperava di capire meglio cosa fosse successo il giorno dopo. Oggi 1 marzo, la Rai ha fatto chiarezza sull’accaduto.

La decisione di ‘Mamma Rai’ di tagliare gli ultimi minuti di ‘Belve’ ha lasciato molti spettatori perplessi, incluso Francesca Fagnani. Anche le “Eterobasiche”, le protagoniste dello sketch rimosso, hanno commentato in modo ironico l’accaduto, suggerendo che il loro messaggio potesse essere risultato troppo scomodo per la TV italiana. Tuttavia, alcune ore fa, la ‘Direzione Intrattenimento Prime Time Rai’ ha finalmente rilasciato una dichiarazione per spiegare il mistero irrisolto:

In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda.

Insomma, la Rai ha dato la sua versione: nessuna censura al programma cult, ma solamente dei problemi tecnici legati a dei ritardi di consegna. ‘Belve After’, in effetti, è stato caricato poco fa su ‘Rai play’, dove gli appassionati della trasmissione hanno potuto vedere finalmente il segmento e i divertenti fuori onda. Sarà veramente questa la vera ragione della ‘censura’ o esistono altri retroscena?

Carolina Crescentini e il video virale di ‘Belve’

Francesca Fagnani ha affondato le sue grinfie su Carolina Crescentini, che è stata intervistata dalla giornalista durante la puntata di martedì 28 febbraio di ‘Belve’. L’intervista è stata molto apprezzata dal pubblico, che ha apprezzato la schiettezza dell’attrice. Alla consueta domanda “Che belva si sente?”, la Crescentini ha risposto ironicamente, affermando di sentirsi una “cagna, per forza”. La risposta era un riferimento al ruolo che aveva interpretato nella famosa serie TV “Boris”, in cui il suo personaggio era stato soprannominato “la cagna” dal regista René Ferretti. La battuta della protagonista di “Mare Fuori” ha divertito molto gli spettatori, tanto che il video di quel momento è diventato subito virale sul web. “Carolina Crescentini iconica”, hanno commentato gli utenti su Twitter.