Belve è ormai uno dei programmi più amati soprattutto dal pubblico social, dove ieri sera non sono mancate critiche per l’imprevisto

Ieri sera, martedì 28 febbraio 2023, c’è stato un imprevisto su Rai Due: il finale di Belve è stato tagliato. Non si conoscono i motivi per il momento, neanche Francesca Fagnani ne era al corrente. Lei come tutti gli spettatori del programma sono rimasti sorpresi e stupiti. Il finale, chiamato Belve After, con le scene inedite e i fuori onda non c’è stato, e invece è uno dei momenti più attesi. Nella parte tagliata c’era anche lo sketch delle Eterobasiche: anche questo ieri sera non è stato mandato in onda. Cosa è successo al finale di Belve, allora?

A rendere il tutto ancora più strano è il fatto che a fine puntata la Fagnani ha lanciato Belve After come al solito. Poi però Rai Due ha interrotto il programma e ha passato la linea a Stasera c’è Cattelan (anche questo registrato, per cui ha gestito tutto la rete). Alessandro Cattelan va in onda in seconda serata su Rai Due e al termine della programmazione in prima serata, spesso non ha un orario certo e garantito ma indicativo. Avrebbero potuto mandarlo dopo qualche minuto, non c’era alcuna fretta.

E invece no, ieri sera Belve è stato interrotto prima e il pubblico ha dovuto fare a meno di Belve After. Su Twitter c’è stato subito il rincorrersi di commenti di gente stupita e basita per quanto accaduto. Tutti chiedevano che fine avesse fatto il finale, tutti che si interrogavano sull’accaduto e facevano notare il taglio. La stessa Francesca Fagnani ha commentato il taglio a Belve, così: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”.

La conduttrice non aveva una spiegazione a quanto accaduto e rispondendo al tweet di un altro utente ha aggiunto: “Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero”. Nel tweet in questione, lo spettatore si diceva pronto a recuperare Belve After su Rai Play oggi. Purtroppo però, verificando sul portale Rai, il finale non c’è neanche nella puntata a disposizione su Rai Play. Magari ci sono stati problemi tecnici? Verrà reso disponibile in altri momenti? Oppure è da considerarsi ormai perso?

Le Eterobasiche si sono fatte un’idea diversa: “Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana”. Questa la loro idea, condivisa su Twitter, sul finale tagliato di Belve di ieri sera.