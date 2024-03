Belve. Promo con protagonista del GF VIP, social impazziti: chi è

Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione di Belve. Ad aprile Francesca Fagnani tornerà su Rai Due con le sue interviste pungenti. Dopo qualche anticipazione, oggi è stato lanciato il promo del programma, in onda da martedì prossimo in prima serata. La clip, condivisa sui social, ha scatenato i commenti di molti utenti a causa di uno dei suoi protagonisti. Oltre alla presentatrice e a Massimo Giletti infatti, nello spot appare un volto noto ai fan del GF, ma di chi si tratta?

Il promo che non ti aspetti. Belve torna con una nuova stagione e inizia a stupire già dallo spot diffuso oggi sulle reti Rai. Protagonisti della clip la conduttrice Francesca Fagnani e Massimo Giletti, suo collega e amico. I due sono al telefono e la prima propone un’intervista al giornalista, invitandolo nel programma.

Potremmo dire che già questa prima parte della scenetta stupisce il pubblico. Giletti infatti non è presente tra gli ospiti annunciati della nuova stagione di Belve, ma anzi è già stato protagonista di un’intervista nella scorsa edizione. La sua presenza nello spot è quindi inaspettata. Forse, reduce dalla firma del contratto che sancisce il suo ritorno in Rai, il conduttore di Non è L’Arena potrebbe sedersi di nuovo sullo sgabello della trasmissione, oppure essere presente nella stagione in partenza sotto una veste inedita.

Non è però questo l’elemento più sorprendente della clip. Nel corso del video, mentre Giletti è indeciso sull’accettare o meno la proposta della Fagnani, seduto sul divano riflette pronunciando le seguenti parole:

In fondo, è solo un’intervista. Che cosa mai potrebbe succedere?

Ed è proprio a questo punto che spunta l’ospite inaspettato. La sigla di Belve va in distorsione e viene interrotta dall’intrusione di un ex gieffino. E’ Edoardo Tavassi che, raggiungendo Massimo Giletti, gli punta il telefono sul volto e mette in scena il suo format social più famoso.

Ripetendo la frase detta dal conduttore, Tavassi imita una voce fuori campo – quella tipica dei servizi dei telegiornali – e commenta la scena nel suo stile, proprio come se stesse registrando un TikTok delle avventure dei suoi amici.

Lo spot ha subito fatto il giro dei social e gli utenti hanno commentato sorpresi e divertiti. Iconico il tweet di un account che pubblica il video stimolando la curiosità dei propri followers:

Non immaginerete mai chi apparirà al secondo 25 di questo video pic.twitter.com/gcKooh2TsO — ciccio; ☁️ (@ciccio_co) March 26, 2024

Ancora una volta, Francesca Fagnani si dimostra vicina al mondo dei giovani coinvolgendo un volto social nei suoi progetti. Già in passato abbiamo visto influencer e creator all’interno di Belve, come le EteroBasiche e Cristina Di Tella. Ci chiediamo allora se, con questo promo, la giornalista non stia anticipando qualche altro dettaglio sulla nuova stagione di Belve. Edoardo Tavassi potrebbe essere coinvolto all’interno del programma o questa era solo una simpatica trovata per puntare verso un target giovanile? Per scoprirlo dobbiamo aspettare nuovi annunci o attendere l’inizio di Belve martedì 2 aprile su Rai Due.