Belve, gli ospiti salgono a quota 9: e ora Fagnani punta ad Elodie

Salgono a quota 9 gli ospiti che saranno intervistati da Francesca Fagnani nella prossima edizione di Belve. Il prossimo 2 aprile la conduttrice tornerà su Rai 2 con il suo programma cult con un parterre realmente d’eccezione. Nei giorni scorsi, TvBlog ha svelato i tre primi invitati della giornalista: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Insieme a questi, il settimanale Oggi ha poi confermato Fedez. Dopo le problematiche con la Rai avvenute nella scorsa stagione, il rapper prenderà finalmente parte alla trasmissione in quella che è senza dubbio l’intervista più attesa del momento. Infine, Biccy ha rivelato che anche due noti attori si sottoporranno alle “grinfie” della Fagnani, ovvero Alessandro Borghi e Giacomo Giorgi, il protagonista di DOC e Mare Fuori.

Ebbene, poche ore fa, Giuseppe Candela ha divulgato su Dagospia altri due nomi bomba che appariranno nelle prossime puntate di Belve: Marcella Bella e Antonella Clerici. Due colpacci per la giornalista, che potrà sottoporre alle sue domande due primedonne dello spettacolo. Ma, non è finita qui. Poco dopo, Davide Maggio ha aggiunto un altro volto alla schiera di ospiti annunciata fino ad ora: la nota showgirl Francesca Cipriani. Salgono quindi a quota 9 gli invitati della prossima stagione della trasmissione di Rai 2.

Le puntate del nuovo ciclo di Belve saranno cinque, con l’ultimo appuntamento previsto per il 30 aprile. Con 3 ospiti previsti per puntata, mancherebbero dunque ancora 6 nomi da svelare per completare la lista dei 15 ospiti di questa stagione. Nonostante i volti importanti annunciati fino ad ora, la Fagnani sembra non essere ancora soddisfatta e ha già puntato un’altra probabile ospite, ovvero delle artiste più importanti del panorama musicale italiano: Elodie.

La giornalista ha risposto al commento di un fan che reclamava una sua intervista alla cantante, scrivendo: “Quando e se vuole è la benvenuta”. Dunque, Elodie non è prevista tra gli ospiti di quest’edizione di Belve, ma Francesca Fagnani avrebbe già in mente di portarla presto nel programma. A questo punto, non resta che attendere per capire se l’artista deciderà di accettare la proposta della conduttrice, oltre che a scoprire il resto degli ospiti del nuovo ciclo di Belve.