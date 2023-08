Belve, Fagnani a cena con un’altra big: chi è e cosa aspettarsi

In questi giorni, Ilary Blasi si sta godendo alcuni giorni di relax sulle montagne di Cortina D’Ampezzo insieme alla sua famiglia e al compagno Bastian Muller, con il quale la storia sembrerebbe andare avanti nonostante le voci di crisi. Ad attirare l’attenzione dei media durante questa vacanza, però, non è stata la relazione con l’imprenditore tedesco, bensì un incontro inaspettato fatto dalla conduttrice. Ieri, sera, 8 agosto, la Blasi è stata beccata in compagna di una sua collega. Di chi si tratta? Di Francesca Fagnani, la temutissima conduttrice di Belve.

Le due donne hanno cenato insieme al “Ristorante al Camin” di Cortina D’Ampezzo e il proprietario ha colto l’occasione per fare una foto insieme a loro, per poi pubblicarla sui profili social del ristorante. Ovviamente, lo scatto ha iniziato subito a circolare sui vari social network, facendo sognare il mondo del web. I fan, infatti, hanno ipotizzato che l’incontro tra le due potrebbe non essere dovuto semplicemente al voler passare una serata tra amiche. Bensì, in tanti sostengono che Ilary potrebbe fare presto ritorno a “Belve“, pronta ad essere nuovamente intervistata dalla Fagnani. O, almeno, questo è quello che la maggior parte degli utenti spera.

Ilary Blasi era stata già ospite della Fagnani a Belve nell’aprile del 2022, poco dopo della diffusione dei primi rumors di crisi con l’ex marito Francesco Totti. In quell’occasione, la conduttrice aveva smentito il gossip, definendo il tutto un grande complotto. Tuttavia, aveva fatto una dichiarazione che, col senno di poi, si sarebbe rivelata premonitrice. L’ex letterina, infatti, aveva confessato che il loro matrimonio non sarebbe sopravvissuto ad un tradimento. Ebbene, questione di pochi mesi ed ecco che l’ex coppia sconvolse tutti annunciando ufficialmente la decisione di separarsi.

Dunque, alla luce di questa inaspettata cena, pare che Ilary potrebbe tornare nella trasmissione per raccontare finalmente tutta la verità sul divorzio da Francesco Totti. Dall’annuncio della separazione, avvenuto ormai un anno fa, la conduttrice non ha mai parlato pubblicamente della vicenda, neanche ai microfoni di Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin. Chissà se, a distanza di tempo, adesso la Blasi si senta pronta a rivelare la sua versione dei fatti. Ad ogni modo, bisogna specificare si tratta solamente di supposizioni e che l’incontro tra Ilary e Francesca Fagnani potrebbe anche essere avvenuto senza nessun secondo fine.