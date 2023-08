Ilary Blasi, è crisi con Bastian Muller? Lei interviene e fuga i dubbi

Tra Bastian Muller e Ilary Blasi si era vociferata una presunta crisi. Il fatto che i due avessero smesso di pubblicare foto di coppia sui social era stato letto come un primo campanello di allarme. A scacciare le voci, però, ci ha recentemente pensato l’ex conduttrice de l’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e Bastian Muller: Le ultime foto smentiscono la crisi

Dopo essere partita per la Costa Smeralda insieme ad un gruppo di amiche, Ilary Blasi è volata in montagna insieme al compagno. I due si sono mostrati sui social durante la loro vacanza a Cortina D’Ampezzo. La passeggiata mano nella mano in bicicletta, il selfie in cui posano sorridenti e la foto in cui Bastian tiene Ilary sulle spalle lasciano intendere che tra i due non ci sarebbe alcuna crisi, ma che, al contrario, il loro legame sarebbe ben saldo.

L’ex marito di Ilary Blasi, ovvero Francesco Totti, si trova invece assieme a Noemi Bocchi (con cui fa coppia fissa da oltre un anno) nella villa di famiglia a Sabaudia. Sembra che, a differenza della scorsa estate, Ilary non abbia trascorso nemmeno un giorno nei luoghi che un tempo erano stati teatro delle vacanze dell’ormai ex famiglia Totti.

La vociferata crisi tra Ilary e Bastian: cosa era successo

Come detto in precedenza, ad accendere le voci di una presunta crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller era stata in primis l’assenza di foto insieme pubblicate sui social. Dopo il loro famoso viaggio in Brasile, infatti, dei due non si era saputo più nulla. A preoccupare ulteriormente i fan della coppia anche il fatto che Ilary avesse trascorso qualche giorno in Sardegna con l’amica Michelle Hunziker, ma senza il compagno. Nei vari scatti postati dalla conduttrice, infatti, Bastian non compariva mai.

A differenza di quanto vociferato, però, la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele, come dimostrato anche dai recenti scatti pubblicati. Non sembrerebbe esserci, quindi, quel rischio rottura di cui i fan si erano tanto preoccupati.