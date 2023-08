Ilary Blasi e Bastian, l’amore è evaporato? Si mormora che…

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme? È questa la domanda che impazza sui social nelle ultime ore. I due infatti ultimamente non hanno più pubblicato foto e video insieme e ciò sarebbe bastato ai fans della coppia per pensare che tra Ilary e il compagno sia già finita. Ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe anche il fatto che la celebre conduttrice romana ha recentemente trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla sua amica Michelle Hunziker ma senza il compagno. Infine ieri Ilary Blasi è stata avvistata nell’aeroporto di Olbia, stando alla story condivisa dall’esperta di Gossip Deianira Marzano, pronta a tornare a casa dai suoi figli ma ancora una volta niente Bastian all’orizzonte.

Dopo il famoso viaggio in Brasile nulla più si è saputo della coppia formata da Ilary Blasi e Bastian Muller. Come anticipato, sia la conduttrice che l’imprenditore non hanno più postato fotografie e video insieme e ciò ha incuriosito moltissimo i fans della coppia che ora non aspettano altro di sapere come stanno le cose tra i due.

La Blasi ha appena trascorso qualche giorno di vacanza e relax in compagnia dell’amica Michelle Hunziker in Sardegna. In questi giorni la conduttrice non si è certo risparmiata nel postare foto e stories su Instagram. In nessuno scatto però è presente Bastian. Infine ieri al suo ritorno in aeroporto ad attenderla vi erano solo i suoi figli. Dettagli che fanno pensare che la relazione tra i due sia già finita. Al momento sia la conduttrice che l’imprenditore non si sono esposti sull’argomento. Chissà se nei prossimi giorni decideranno di fare un po’ di chiarezza e spiegare come stanno le cose.