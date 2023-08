Belve, Fabrizio Corona con De Martino: gli ex di Belen alla ribalta

Notizia bomba in questo ultimo giorno di agosto: Fabrizio Corona sarà ospite di Francesca Fagnani nel corso della prima puntata di Belve. Il celebre talk show di Rai 2 ripartirà ufficialmente il 26 settembre quando, stando a un’anticipazione di DavideMaggio.it, l’ex Re dei Paparazzi verrà intervistato dalla celebre giornalista e molto probabilmente, tra le altre cose, si troverà a dover spiegare le dichiarazioni fatte nella precedente edizione del programma da Giacomo Urtis circa i loro rapporti.

Una partecipazione che ha dell‘incredibile dal momento che solo qualche tempo fa Corona aveva definito la trasmissione di Francesca Fagnani letteralmente “tv fatta male, cabaret, non giornalismo“. L’ex Re dei paparazzi aveva inveito contro il programma in seguito alle anticipazioni trapelate sulle dichiarazioni del chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis, che, aveva ammesso di essere stato in intimità con lui. Ora però, a distanza di pochi mesi, Corona pare aver cambiato idea e pare che per lui lo sgabello di Belve non costituisca più una minaccia, bensì un nuovo modo per potersi raccontare. D’altronde si sa, Corona è un personaggio da sempre molto controverso, tutto pane per i denti della Fagnani.

Inoltre, durante la prima puntata di Belve a quanto pare siederà al cospetto della giornalista anche un altro ex di Belen Rodriguez: Stefano de Martino, la cui presenza nel talk show è stata annunciata tempo fa. Insomma, sembra quasi che la Fagnani abbia voluto riunire gli ex più celebri della showgirl argentina che, stando ad alcune indiscrezioni, parteciperà a sua volta al programma in una puntata diversa. Belve partirà proprio con il botto quest’anno.

L’intervista a Fabrizio Corona

Sicuramente l’intervista a Fabrizio Corona avrà parecchi spunti di partenza. Corona infatti ha sempre fatto parlare molto di sé nel corso degli anni per molti motivi e altrettanto spesso ha avuto a che fare con la legge. Tutto ciò ha contribuito a renderlo un personaggio controverso ma allo stesso tempo misterioso e accattivante agli occhi del pubblico. Per questi motivi la sua intervista si prospetta essere molto interessante.

Come anticipato, ci saranno sicuramente numerosi spunti che la Fagnani saprà utilizzare abilmente nella sua lunga intervista: dalla relazione con Nina Moric e Belén Rodríguez, fino alle vicende giudiziarie e alle recenti voci del presunto matrimonio con Giacomo Urtis.

Come molti ricorderanno infatti, il noto chirurgo è stato ospite di Francesca Fagnani nel corso dell’ultima edizione di Belve, a marzo. Durante quell’intervista Urtis si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni circa i suoi rapporti con l’amico Corona e aveva anche dichiarato di essere stato in intimità con l’ex Re dei Paparazzi. Affermazioni che non erano affatto piaciute allo stesso Corona, che a sua volta aveva invitato l’amico chirurgo a tacere e a tenersi per sé quelle vicende private.

Insomma, come solo la Fagnani sa fare, scavando nel passato e analizzando il presente non le mancheranno gli argomenti da affrontare con Fabrizio Corona e magari, chi lo sa, ci sarà occasione anche per scoprire qualche nuovo altarino nella vita dell’ex Re dei Paparazzi in una puntata che si preannuncia già ricca di sorprese e colpi di scena. Non resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.

Tutte le novità di Belve

Dopo essere stato relegato in seconda serata, quest’anno Belve andrà in onda alle 21:20 e tra le tante novità si troveranno uno studio più grande, il pubblico presente e molto più spazio riservato alle interviste. La stessa conduttrice ha fatto sapere recentemente che lo show tornerà in onda a fine settembre con un primo ciclo di cinque puntate mente il secondo è previsto per la prossima primavera. Essenzialmente il programma resterà lo stesso ma, come anticipato, ci saranno alcune importanti novità che lo arricchiranno.

Francesca Fagnani ha anche confessato che ormai per essere intervistati a Belve c’è letteralmente la fila e che ormai sono davvero pochi i personaggi reclutati a rispondere di no: “Chi viene sa cosa aspettarsi, un’intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un’ombra, una fragilità non sia utile all’intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d’ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone”, ha dichiarato la conduttrice nel corso di un’intervista ad Ansa rilasciata a luglio.

E infine, la domanda su come sceglie le sue “belve”: “Il faro per me resta sempre il titolo, non basta essere famosi, bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Mi studio la storia delle persone e poi a pelle decido. Tutte gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale”.