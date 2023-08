Belve, non solo De Martino: ecco anche Belen, contrattacco

Doppio colpaccio a Belve. Lo scorso mese, durante i palinsesti Rai, è stato annunciato il primo ospite della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, ovvero Stefano De Martino. Il conduttore, che ormai a Rai 2 è di casa, si metterà a nudo e risponderà alle temutissime domande della giornalista nel suo fortunatissimo programma, la cui nuova edizione partirà ufficialmente il prossimo 26 settembre in prima serata, per l’appunto, su Rai 2. Un’ospitata la sua molto attesa, soprattutto alla luce degli ultimi risvolti della sua vita personale. Da poche settimane, infatti, l’ex volto di Amici si è nuovamente separato da Belen Rodriguez, dando il via ad una serie infinita di gossip sui possibili motivi dietro questa terza rottura.

Viene da sé che, con grande probabilità, la Fagnani cercherà di estorcere alcune informazioni a Stefano sul suo rapporto con Belen. Già qualche settimana prima dei palinsesti, Libero aveva anticipato l’intervista a De Martino, sottolineando come alcune domande della conduttrice “verteranno sul matrimonio tra lui e la modella argentina“. Ma, a quanto pare, sembrerebbe che la giornalista stia cercando di poter avere nel suo programma anche la controparte dell’altra protagonista di questa storia, ovvero Belen Rodriguez. La compagna di Enrico Mentana avrebbe puntato la showgirl argentina e, secondo quanto anticipato da Amedeo Venza, gli autori di Belve le avrebbero già fatto la fatidica proposta. Ovviamente, la sua presenza avverrebbe in una puntata diversa rispetto a quella del marito.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cosa potrebbero rivelare a “Belve”

Fino ad ora, Belen e Stefano non avevano mai svelato i reali motivi dietro le loro separazioni. Solamente l’ex conduttrice de “Le Iene” aveva rivelato qualche dettaglio. Ad esempio, durante la prima rottura, aveva confessato di essere stata lasciata tramite Whatsapp. Inoltre, ha fatto più volte riferimenti ambigui a presunti tradimenti da parte di lui. Dunque, potrebbe essere che, intervistati dalla Fagnani, i due cedano alle belvate della giornalista, snocciolando cosa si cela dietro al loro amore tormentato. A tal proposito, la conduttrice di Belve potrebbe arrivare anche ad incalzare De Martino sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi, il quale è stato già smentito dalla conduttrice romana in passato.

Ad ogni modo, bisogna specificare che non c’è ancora nessuna conferma a riguardo. Certo è che la conduttrice, ormai fuori dalla Mediaset, non ha ormai nessun contratto che potrebbe impedirle di accettare l’invito di Francesca Fagnani. Insomma, non resta che attendere per scoprire se verrà confermata l’attesissima intervista a Belen Rodriguez.