Belve, nuova stagione: gli ospiti big, quelli in forse e i grandi rifiuti

Settembre è ormai vicino e come sempre sarà il mese dei nuovi inizi televisivi: a partire da martedì 26 settembre infatti su Rai 2 tornerà il celebre talk show Belve, condotto da Francesca Fagnani. C’è grande attesa tra i fans del programma in quanto la prossima si prospetta essere una stagione davvero scoppiettante con protagonisti di un certo calibro a sedere davanti alla Fagnani e a rispondere alle sue pungenti domande.

Negli ultimi mesi si sono rincorsi numerosi rumors circa i nomi dei partecipanti alla prossima edizione del talk show e nella giornata di ieri la Fagnani stessa ha fatto nome e cognome della sua prima “vittima”. Ecco chi (probabilmente) vedremo nello studio di belve e chi (sicuramente) no.

Chi ha detto si a Francesca Fagnani

Come ormai tutti sapranno ieri è stato reso noto il nome del primo protagonista della prossima edizione di Belve. Si tratta di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e conduttore di Bar Stella. Oltre a De Martino però saranno molti gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle puntate nello studio di Belve.

Poco tempo fa era circolata una fotografia che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Si trattava di uno scatto che ritraeva la Fangani in compagnia di Barbara D’Urso. I fan dinnanzi a quella visione erano letteralmente impazziti dando per certa l‘intervista di Barbarella Nazionale nella prossima stagione di Belve. Non è però la prima volta che emergono supposizioni su una possibile collaborazione tra d’Urso e Fagnani.

Già nei giorni precedenti un tweet aveva acceso l’entusiasmo dei fans del programma e la pubblicazione della fotografia non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco. Chissà se vedremo davvero la D’Urso rispondere alle pungenti domande della Fagnani. Una cosa è certa: le reazioni sul web sono state del tutto positive e c’è grande aspettativa per quella che si prospetterebbe essere l‘ospite dell’anno di Belve.

Infine, la stessa Fagnani non ha fatto mistero negli ultimi mesi di avere un sogno nel cassetto: poter intervistare Laura Pausini. La giornalista ha infatti condotto a fine giugno la puntata di Italia Loves Romagna, il concerto benefico organizzato per raccogliere fondi a favore della ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna. Tra i tanti Big della musica che avevano deciso di parteciparvi vi era anche la cantante di origini romagnole.

La conduttrice di Belve era rimasta letteralmente stregata dalla personalità della Pausini e a conferma cdi ciò era apparsa, poche ore dopo il concerto, la reazione della stessa Fagnani a un tweet di un’utente. La conduttrice aveva dato conferma del suo sogno di invitare nel suo talk show la cantante romagnola e chissà se questo grande desiderio diventerà realtà proprio nel corso della prossima edizione di Belve.

Chi ha rifiutato

Ma se da una parte c’è chi ha accettato l’invito di Francesca Fagnani, dall’altro c’è chi ha rifiutato e criticato il programma. In primis Selvaggia Lucarelli che già nella scorsa edizione del programma aveva rifiutato l’invito della giornalista. “Vuole vincere, non conoscere l’intervistato”, aveva dichiarato a proposito la Lucarelli. In più occasioni la giornalista aveva dimostrato di non provare simpatia per la conduttrice di Rai 2.

Nel corso di un’intervista a DavideMaggio.it, la stessa Lucarelli aveva raccontato come, dopo aver intervistato grandi nomi dello spettacolo e del mondo della politica la Fagnani avrebbe voluto scontrarsi volentieri anche con lei. Niente da fare però perché Selvaggia ha declinato l’invito aggiungendo: “Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!”.

Infine la Lucarelli ha concluso affermando: “Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita come un’imboscata. Un conto è la domanda scomoda, il mettere anche sotto torchio su un determinato tema, un conto è che questo diventi l’unica cifra di chi intervista, con sottolineature feroci dopo la risposta, lo sguardo sarcastico sulla cartellina e faccette allusive. È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione”.

Un altro no era arrivato anche da Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Bomerissima ha recentemente rilasciato un’intervista a DavideMaggio.it nella quale spiegava perché la sua partecipazione a Belve sarebbe un grande errore: “Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema” aveva affermato. La Marcuzzi con questa frase aveva quindi smentito categoricamente una sua futura partecipazione a Belve. “Se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai” aveva poi concluso.