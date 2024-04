Belve, Cipriani: Belen, bullismo, regali da Berlusconi: anticipazioni

Francesca Fagnani sta per tornare con una nuova puntata di Belve. Domani 9 aprile vedremo le interviste di tre grandi nomi: Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. Stando alle anticipazioni uscite, quest’ultima avrebbe raccontato la sua vita tra traumi adolescenziali, ritocchi estetici e regali da Berlusconi. Oltre al passato però, l’ex gieffina ha parlato anche del mondo dello spettacolo. In particolare la Cipriani ha ruggito – come una vera belva – contro Belen Rodriguez.

Manca sempre meno alla seconda puntata di Belve. Dopo il successo della prima, sulla carta anche quella che vedremo domani si prospetta molto interessante e promette di tenere i telespettatori incollati allo schermo.

L’ospite più atteso è sicuramente Fedez, di cui già sappiamo che si è lasciato andare fino ad arrivare alle lacrime. Oltre a all’intervista del rapper, anche in quella di Alessandro Borghi sembra che vedremo l’attore mettersi a nudo e toccare argomenti piccanti.

La terza belva è invece Francesca Cipriani, che si siederà sullo sgabello più scomodo della televisione italiana. Secondo le ultime anticipazioni, anche in questo caso la Fagnani non si è risparmiata e ha posto all’ex gieffina sia domande ironiche che scomode.

Le affermazioni contro Belen

Non sono mancate le gaffes: la Cipriani sbaglia detti e proverbi e confonde il poeta Hermann Hesse con il lusso di Hermès. Oltre a questi simpatici momenti però, Francesca non si è risparmiata dal parlare di una sua collega: Belen Rodriguez

Ricordando una sua vecchia dichiarazione in cui riteneva che Belen lavorasse solo grazie alla sua bella presenza, la Cipriani è tornata sull’argomento, sparando di nuovo a zero sulla collega. Secondo l’ex gieffina infatti, come tante altre straniere, la Rodriguez avrebbe iniziato la sua scalata nel mondo della tv non per il talento, ma solo per la sua innegabile bellezza. Francesca lo ha ribadito durante l’intervista con la Fagnani:

Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego

Le cene con Silvio Berlusconi

La Cipriani ha poi parlato delle sue partecipazioni alle cene di Silvio Berlusconi, svelando di aver ricevuto alcuni regali dal Cavaliere. Nonostante abbia ammesso la sua presenza al party dell’ex leader di Forza Italia, la showgirl ha categoricamente negato di aver mai ricevuto uno stipendio fisso.

L’adolescenza traumatica

Infine ampio spazio nel corso dell’intervista – in onda domani su Rai 2 – è stato dedicato a racconti più intimi. In particolare Francesca ha deciso di svelare cosa l’ha portata ha sottoporsi a molteplici ritocchi estetici.

La showgirl abruzzese ha confessato di aver avuto un’adolescenza difficile, contornata da bullismo e traumi, e ha aggiunto che sarebbero state proprio queste esperienze complicante ad averla portata alla non accettazione del suo aspetto esteriore: