Belve, Alessandro Borghi senza freni sul sesso: anticipazioni

Martedì 9 aprile andrà in onda una nuova puntata di Belve. Francesca Fagnani intervisterà Fedez, Francesca Cipriani e Alessandro Borghi. Su quest’ultimo è uscita qualche anticipazione.

Reduce dalla serie Super Sex, ispirata a Rocco Siffredi, l’attore parlerà a lungo del suo rapporto con il sesso, senza alcun freno. Borghi ha confessato che ne è ossessionato, ogni giorno il pensiero è costante, “ogni 6 pensieri uno è sul sesso“. Secondo quanto ammesso, si può anche capire come mai sia stato scelto proprio lui per interpretare il porno attore. Oltre alla vaga somiglianza fisica che hanno.

Alessandro ha parlato anche del calco del pene di Rocco. Infatti, per girare la serie si è pensato di utilizzare quello, anziché mostrare Borghi completamente nudo. In realtà ha confessato che non è mai stato usato, se non per qualche gioco e scherzo nel backstage.

L’attore ha poi rivelato di non aver mai avuto rapporti con degli uomini perché non ha mai provato amore vero e proprio per una persona dello stesso sesso, non esclude però che ciò un giorno possa accadere. Si è mostrato anche molto aperto a questa possibilità.

“Non ho mai avuto un innamoramento, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. l’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so“.

Le accuse a Rocco Siffredi

Sembrerebbe che non è stata fatta alcuna domanda a Borghi sulle accuse di molestie che ha recentemente ricevuto Siffredi, oppure non sono state diffuse dalle anticipazioni. Ma il caos mediatico che è nato dopo l’uscita di Super Sex non è da sottovalutare.

Rocco è stato accusato da una giornalista, Alisa Toaff, di molestie. Dopo l’uscita della serie, lei aveva chiesto di poterlo intervistare. In un primo momento lo staff non lo ha concesso, poi lui privatamente ha accettato di farsi fare qualche domanda.

Successivamente il porno attore ha iniziato a mandare messaggi molto ambigui alla Toaff, per poi arrivare ad arrabbiarsi proprio perché non gli è piaciuto il senso che è stato dato alle sue parole. Da qui Siffredi ha iniziato ad offenderla con insulti sessisti, alternati a molestie e proposte provocanti.

Gli audio incriminati sono stati diffusi. Poi Rocco è stato raggiunto dalle Iene e dopo ha avuto un confronto con la giornalista. Lui è scoppiato in lacrime, ma è arrivato il chiarimento. Anche se ciò che è successo rimane grave.