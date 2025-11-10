Belve cancellato martedì 11 novembre, annuncio di Fagnani: i motivi dello stop

Cancellata la puntata di Belve prevista per martedì 11 novembre su Rai Due. Ad annunciare la pausa è stata la padrona di casa del popolare talk show, Francesca Fagnani. La giornalista, attraverso un post divulgato su Instagram, ha fatto sapere che il programma non sarà trasmesso questa settimana. Motivo? No, nessun calo di ascolti (anzi lo share sta andando benone) e nessun particolare problema: semplicemente Rai Due ha deciso di dare spazio in prima serata alle Atp Finals di Torino, il prestigioso torneo sportivo che vede impegnati i tennisti più forti del mondo, tra cui figura anche Jannik Sinner.

Belve si ferma, niente messa in onda martedì 11 novembre

Fagnani, dopo aver spiegato il motivo dello stop, ha fatto sapere che Belve tornerà regolarmente in onda la prossima settimana, come di consueto al martedì. L’appuntamento è quindi per il 18 novembre, naturalmente in prime time su Rai Due. La conduttrice ha inoltre spoilerato un nuovo ospite. Alla ripresa della messa in onda della trasmissione, sarà proposto il faccia a faccia con Cristiano Malgioglio.

I numeri positivi della nuova edizione di Belve: ascolti e share sorridono a Fagnani

Il nuovo ciclo di puntate di Belve, che è giunto alla tredicesima edizione, è partito con il turbo. Il primo appuntamento del 28 ottobre, in cui sono state intervistate Belén Rodríguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, è stato seguito da 1.748.000 utenti, ottenendo il 12,90% di share. Numeri assolutamente positivi per uno show del secondo canale Rai. La settimana successiva si è registrato un calo ‘fisiologico’: i telespettatori che hanno guardato il talk show, che ha proposto i faccia a faccia di Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, sono stati 1.367.000, share al 9%.

Dopo le prime due puntate, la media provvisoria di pubblico è pari a 1.557.000 telespettatori, share al 10,95%. Dati in linea con i risultati delle ultime due soddisfacenti edizioni del programma. La dodicesima stagione, che è iniziata lo scorso 29 aprile e si è conclusa il 3 giugno, ha raggruppato in media 1.431.000 utenti, share al 9,04%. L’undicesima edizione, trasmessa dal 19 novembre al 17 dicembre 2024, è stata seguita in media da 1.636.000 persone, share al 9,77%.