Belen a Belve: “Sono stata con donne. De Martino più grande amore? No, ecco chi è”

Vulcanica intervista di Belen Rodriguez a Belve. La modella argentina 41enne è stata protagonista del temuto faccia a faccia con Francesca Fagnani. La chiacchierata con la giornalista andrà in onda integralmente su Rai Due martedì 28 ottobre, a partire dalle 21:20. Oggi sono trapelate le anticipazioni dell’ospitata. La showgirl ha parlato dell’ex marito Stefano De Martino, oltre ad aver confessato di avere avuto esperienze intime lesbiche. Per quel che riguarda la sua situazione sentimentale attuale, ha chiarito di essere single.

Belen Rodriguez a Belve e le esperienze intime con le donne

Fagnani, durante l’intervista, ha ricordato a Belen che di recente ha detto ironicamente di aver chiuso con gli uomini, chiosando “divento lesbica”. Un gancio per domandarle se abbia mai avuto esperienze a letto con delle donne. “Ho avuto esperienze… sì, ma mi piace il manzo”, ha risposto la modella.

“Continuo a essere single, ma abbiamo aggiornato il calendario: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto”, ha aggiunto. Fagnani ha continuato a indagare, cercando di far emergere la più grande trasgressione messa in atto dall’argentina. “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”, la replica della Rodriguez che ha preferito non rivelare i particolari della faccenda.

Nel corso del faccia a faccia si è anche parlato del periodo di forte depressione vissuto da Belen dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. “Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi”, ha ricordato la showgirl.

La padrona di casa di Belve a questo punto ha virato sul tema droga, domandando all’ospite se abbia mai abusato di sostanze. Risposta negativa: “No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

Spazio poi alle liti avute con gli ex compagni. Belen ha ammesso di essere assai ‘caliente’ e di essere manesca: “Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!” Fortunatamente nessuno si è mai fatto male. “Qualche graffio – ha aggiunto Belen – in Argentina le cose si risolvono così!”.

Belen: il più grande amore Marco Borriello, Stefano De Martino criticato

A sorpresa, per quel che riguarda il più grande amore della sua vita, non ha fatto il nome dell’ex marito, bensì quello di Marco Borriello. Al conduttore di Affari Tuoi ha invece riservato parole al vetriolo.

“L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”, ha dichiarato. Sul matrimonio finito con Stefano De Martino ha spiegato: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

Infine una riflessione amara sulla sua vita professionale. Rodriguez ha sostenuto che forse avrebbe meritato qualcosa in più. “Avrei voluto che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, finita la bellezza, finisce anche il lavoro”, ha concluso.