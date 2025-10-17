Belen parla delle “suocere”, attacco a De Martino sugli “obblighi”: cos’ha rivelato

Belen Rodriguez senza peli sulla lingua, come al solito. La modella argentina, ospite di Valentina Persia nel programma ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove, è tornata a parlare dell’ex marito Stefano De Martino, riservando al conduttore campano una stilettata affilata. La 41enne sudamericana ha anche raccontato del rapporto avuto negli anni con le “suocere“, vale a dire con le madri dei suoi ex partner. Nel frattempo si è diffusa una voce che sostiene che il timoniere di Affari Tuoi non starebbe affatto facendo i salti di gioia per gli impegni dell’ex moglie in Rai.

Belen parla delle suocere e lancia una stilettata a Stefano De Martino

Valentina Persia, conversando con Belen, ha ricordato a quest’ultima, tra il serio e il faceto, che non sarà “mai una vera mamma italiana se non supera il test più difficile: andare d’accordo con una suocera”. Un escamotage per carpire qualche curiosità all’argentina che ha spiegato di non aver mai avuto problemi con le madri dei suoi compagni. “Sono andata d’accordo con tutte le suocere”, ha affermato. Poi la stoccata indirizzata a De Martino: “Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…”

A che cosa si è riferita la modella? Quasi certamente ai tradimenti subiti da Stefano durante il matrimonio. Molti ricorderanno l’incendiaria intervista che Belen ha rilasciato un paio di anni fa a Domenica In. A Mara Venier e in diretta nazionale raccontò di aver scoperto che l’ex marito le aveva messo le corna più volte. In quel frangente, la Rodriguez riferì di aver addirittura contattato alcune delle donne protagoniste della vicenda.

De Martino non vuole Belen in Rai? Il retroscena

Belen ha strappato diversi accordi con ‘Mamma Rai’ di recente. Uno ha riguardato la sua recente ospitata a Ballando con le Stelle, un altro è quello che l’ha portata a essere protagonista di un programma di Rai Radio 2, un altro ancora dovrebbe essere quello che la farà sbarcare a Belve per un faccia a faccia con Francesca Fagnani (manca l’ufficialità su quest’ultima ospitata, ma sembra che sia tutto fatto). Inoltre il nome della Rodriguez era stato fatto per la conduzione di Sanremo Giovani che è invece stata affidata a Gianluca Gazzoli.

L’argentina pare proprio che si stia muovendo molto in Rai. E tale dinamica, secondo quanto rivelato da Dagospia, non renderebbe felicissimo Stefano De Martino. Motivo? ‘Dago’ sussurra che, nonostante pubblicamente il conduttore dica di avere “ottimi rapporti” con l’ex moglie, in realtà le cose non sarebbero del tutto rose e fiori come le si vorrebbe far passare. Probabile inoltre che Stefano tema che Belen, con alcune dichiarazioni, possa di nuovo buttargli addosso i riflettori del gossip, dai quali sta cercando in tutti i modi di allontanarsi.