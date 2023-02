Importanti sviluppi sulla liaison tra Marco Bellavia e Pamela Prati, sbocciata al Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam sembrava completamente preso dalla soubrette del Bagaglino ma poi è stato paparazzato mentre baciava un’altra, Sheila Capriolo, stella dei canali tv locali. Un bacio che ha mandato su tutte le furie la Prati, che ha deciso di tagliare definitivamente i ponti con Bellavia. Ma a detta di Marco la verità sarebbe un’altra…

In una lettera scritta sul settimanale Di Più Marco Bellavia ha attaccato pesantemente Sheila Capriolo, accusandola di aver fatto di tutto per baciarlo – davanti all’obiettivo dei fotografi – per una questione di popolarità. Un bacio che non sarebbe stato neppure ricambiato fino in fondo dall’ex concorrente del GF Vip.

Duro lo sfogo di Marco Bellavia:

“Quello che mi ha fatto è diabolico, senza ritegno, senza educazione. Non avevo alcun interesse a baciarla: è stata lei a spingere le sue labbra sulle mie, rubandomi quel bacio ha rovinato una parte importante della mia vita”

Marco Bellavia ha spiegato di aver accettato l’invito di Sheila Capriolo come rispetto della frequentazione intensa che i due hanno avuto oltre dieci anni fa. I due hanno così optato per un ristorante orientale – neppure tanto costoso, come puntualizzato da Bellavia – e quando sono usciti sono stati pizzicati dai fotografi.

Secondo la versione fornita da Marco, però, nessuno era a conoscenza di quell’incontro eccetto loro due:

“Non l’accuso di aver chiamato il fotografo. Anche se mi piacerebbe sapere chi lo ha avvertito della nostra uscita. Però, va detto, lei già nel 2016 aveva cercato di organizzare un servizio fotografico con me”

Marco Bellavia ha poi rivelato di non aver provato nulla con quel bacio perché il suo cuore è tutto per Pamela Prati, che l’ha cancellato dai social network dopo aver visto le immagini con Sheila Capriolo. Bellavia ha inoltre ribadito che dopo la cena non c’è stato alcun dopocena. Ha così precisato:

“Sto rischiando di perdere quella che ritengo essere una delle amicizie amorose più importanti della mia vita. Ho sofferto tanto finora e non credo di meritare anche questo dolore. Farò di tutto per riconquistare il suo amore”

Riuscirà Marco Bellavia a riconquistare Pamela Prati? Dopo la convivenza nella Casa più spiata d’Italia il conduttore e la showgirl si sono incontrati lontano dalle telecamere ma pare che l’incontro non abbia portato a nulla di concreto. Ma Bellavia si è detto più volte molto preso da Pamela, che corteggia ormai da mesi e mesi.

Pamela Prati dopo il Grande Fratello Vip

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, che ha riabilitato la sua carriera oscurata dal caso Mark Caltagirone, ora Pamela Prati punta all’Eurovision Song Contest. Stando ad un’indiscrezione riportata da Tv Blog pare che la Vippona sia in lizza per partecipare a ‘Una voce per San Marino’, contest con il quale si sceglie il cantante che rappresenterà il piccolo Stato alla nota competizione europea.