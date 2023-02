Marco Bellavia ha difeso Gegia. Ha dedicato a lei un post su Instagram dopo le ultime vicende nonostante proprio lei sia stata tra le più sul famoso “caso Bellavia” al GF Vip 7. E forse proprio questo post potrebbe aver scatenato il commento molto duro di un utente che però Marco ha deciso di non ignorare. Anzi, ha deciso di rispondere e a modo suo. Allo stesso tempo è arrivata Sheila Capriolo a gettare ombre sull’ex concorrente, che ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip 7 ha parlato di lei.

Bellavia ha scritto su Instagram che a volte la verità può far male ma è sempre la strada giusta da percorrere per superare gli ostacoli. Quindi ha fatto sapere: “In questi giorni ho anche ritrovato un’amica, Gegia, che è stata vittima inconsapevole della ‘mia Casa’”. Evidentemente il fatto che abbia difeso una delle persone che lo hanno ridotto in uno stato di profonda crisi, al punto da abbandonare il gioco, ha fatto scattare un campanello d’allarme. Tra i commenti a questo post c’è questo: “Mi convinco sempre più che hai qualche rotelle sgranata sul serio”. Bellavia ha replicato così alla “rotella sgranata”: “La follia è la chiave del successo”.

Pare non se la sia presa, o che comunque abbia preferito ignorare. Ma l’ex vippone ha replicato anche a un altro commento nel quale gli hanno scritto che ha commesso un grande errore con Pamela Prati, che si è detta pietrificata. L’utente in questione ha difeso Pamela e ha scritto che Marco ha deluso tutti, anche i fan. Forse non riuscirà a recuperare stima e rispetto, si legge ancora nel commento. Lui ha risposto così: “Sì ho fatto un errore enorme”.

Bellavia prende in giro tutti? Le insinuazioni di Sheila Capriolo

L’errore enorme ha un nome e un cognome: Sheila Capriolo. La Prati ha scelto di chiudere con lui dopo le foto pubblicate su Chi in cui Marco e Sheila si baciano. Bellavia ieri sera ha precisato che quei baci non hanno avuto un seguito, sostenendo che Sheila sarebbe scomparsa e insinuando che fosse in cerca di visibilità. Non contento sui social ha scritto che “quando torna la fama i sorci escono dai tombini. Niente di più vero!”.

Bellavia ha dato del “sorcio” a Sheila, così lei ha sbottato sui social. Ieri sera ha fatto sapere: “Bellavia ha smesso di rispondermi dopo che il suo manager glielo ha consigliato”. E su Twitter: “Bellavia, peccato che sei tu quello che ‘è andato via’! Sparito dai rada!C Completamente! Ti fai pure dire cosa fare!”. Poi ancora su Instagram: “Se io sono un sorcio tu cosa sei che approfitti di una Prati solo per fare il gioco in puntata e neanche l’hai mai ‘avvicinata’?”. Probabilmente non era ancora soddisfatta, così oggi è tornata all’attacco. Sheila ha gettato ombre sul personaggio Marco Bellavia: