Belén “vuole entrare tra i Big di Sanremo” e Stefano De Martino rischia la bufera: il retroscena

Stefano De Martino è al lavoro per sistemare tutti i tasselli del Festival di Sanremo 2027, che lo vedrà protagonista sia nella veste di conduttore sia in quella di direttore artistico. Alberto Dandolo, sul magazine Oggi, ha lanciato un’indiscrezione molto curiosa riguardante la sua ex moglie Belén Rodriguez. Da quando si è saputo che il 36enne napoletano avrebbe preso le redini della popolare kermesse, molte voci hanno sostenuto che avesse intenzione di coinvolgere la showgirl argentina nell’evento. C’è chi ha ipotizzato per la modella un ruolo da ospite o un’apparizione nella serata delle cover, come già avvenuto lo scorso febbraio. Dandolo ora racconta un’altra versione della vicenda: a suo avviso Belén vorrebbe sbarcare sull’Ariston da protagonista musicale, cioè tra gli artisti big in gara.

Sanremo: Belén Rodriguez vorrebbe partecipare come cantante in gara

Di recente Belén ha lasciato chiaramente intendere che se l’ex marito dovesse proporle qualcosa di interessante per Sanremo, accetterebbe di buon grado. La showgirl, poi, avrebbe elaborato un nuovo piano: provare a entrare nella rosa dei big in competizione. Il magazine Oggi ha scritto che la modella, nei giorni scorsi, sarebbe stata in studio di registrazione per incidere alcuni brani che potrebbe presentare a Stefano De Martino.

“Il suo nuovo sogno è cantare al Festival – ha riferito Alberto Dandolo – La Rodriguez si sta dedicando anima e corpo al canto, una passione che potrebbe trasformarsi in una vera e propria parentesi professionale. Vi sveliamo, infatti, che nei giorni scorsi la showgirl argentina è stata più volte avvistata in un blasonato studio di registrazione milanese. Belén, secondo quanto risulta a Oggi, starebbe registrando una rosa di brani inediti cuciti su misura per la sua tonalità. Non è un mistero che sia molto attratta dal palco del teatro Ariston e che Stefano De Martino sia tentato di coinvolgere l’ex moglie nel suo primo Festival da conduttore”.

Opportuno sottolineare che al momento si è di fronte a un semplice rumor e nulla più. Certo è che sarebbe assai curioso vedere Belén in gara e l’ex marito alla conduzione. Facendo finta che si verifichi una simile dinamica, senza dubbio scoppierebbe il finimondo mediaticamente. De Martino sicuramente sarebbe subissato di critiche e accusato di favoritismo. Per questo l’ipotesi che Belén possa finire tra i cantanti in gara appare più come una suggestione che una possibilità con reali chance di concretizzarsi.

Stefano De Martino vorrebbe in gara Emma Marrone

Discorso diverso per un’altra sua ex, Emma Marrone: Stefano vorrebbe averla in gara, lei sarebbe titubante perché consapevole che se partecipasse il gossip rischierebbe di travolgerla come già fatto in passato. E non vorrebbe più rivivere determinate situazioni. Dall’altra parte, però, c’è Sanremo, vale a dire il palco più prestigioso della musica italiana.