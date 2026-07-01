Sanremo, Stefano De Martino vuole Emma Marrone: la gelida risposta di lei, il motivo delle sue perplessità

Stefano De Martino sarebbe in pressing sull’ex fidanzata Emma Marrone per portarla in gara al Festival di Sanremo 2027, ma la cantante nutrirebbe delle perplessità a riguardo. Lo riferisce il settimanale Chi. Nella rubrica a firma del giornalista Giuseppe Candela viene spiegato che il conduttore campano, che nella kermesse ricopre anche il ruolo di direttore artistico, da tempo starebbe cercando di convincere la cantante salentina a far parte della rosa dei big. Lei, però, vorrebbe mettere al centro della scena soltanto la sua musica. Ed è consapevole che se salisse sul palco dell’Ariston mentre Stefano presenta, l’attenzione mediatica si sposterebbe in un amen sul gossip. Sarebbe questo il motivo del suo tentennamento.

Sanremo 2027, Stefano De Martino in pressing su Emma Marrone: la risposta della cantante

L’artista sbocciata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, a proposito di una sua eventuale presenza il prossimo febbraio nella Città dei Fiori, si è pronunciata in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. La testata romana le ha chiesto senza troppo girarci attorno se è intenzionata a gareggiare.

“Presto per pensarci, siamo ancora a luglio”, la replica piuttosto gelida di Emma, di fatto non smentendo categoricamente una sua eventuale partecipazione. Non ha però nemmeno lanciato un segnale di apertura. D’altronde sa bene che se avesse risposto manifestando particolare interesse, nei prossimi mesi sarebbe stata bombardata di domande relative al tema. Meglio quindi nicchiare e pensare con calma al da farsi.

La missione di De Martino: prendere due piccioni con una fava

Sempre dando per buona l’indiscrezione di Chi, De Martino vorrebbe probabilmente Emma tra i big per due motivi: perché riconosce un livello di artisticità all’ex fidanzata non indifferente e perché da uomo di tv sa perfettamente che Sanremo si sorregge su due architravi, la qualità della musica e il chiacchiericcio. Con Marrone in gara prenderebbe due piccioni con una fava.

Tra l’altro con la cantante, da tempo, i rapporti sono tornati ottimi. Le ruggini giovanili che si erano create quando lui la lasciò per tuffarsi tra le braccia di Belén Rodriguez sono acqua passata. Oggi Stefano ed Emma sono amici e ogni tanto si frequentano anche privatamente. Non resta che vedere se il conduttore riuscirà a persuadere l’artista e portarla sull’Ariston.