Belen VS Nina Moric? Possibile scontro tra ex di Corona su Rai 1

Negli anni abbiamo imparato a capire che tra Belen Rodriguez e Nina Moric non scorre buon sangue. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi però, ci sarebbe la possibilità di vederle insieme in tv prossimamente. Mentre la prima è già data per certa nel cast della nuova edizione di uno dei programmi più noti della Rai, la seconda sarebbe ancora in trattativa. Scopriamo i dettagli.

L’ex moglie e l’ex fidanzata di Fabrizio Corona, rivali da sempre, potrebbero ritrovarsi presto a scontrarsi in una trasmissione televisiva. Attenzione però, non parliamo di nessun salotto di gossip in stile Live… Non è La D’Urso. Dall’indiscrezione lanciata sul settimanale Oggi, sembra invece che le due si sfideranno a colpi di passi di danza.

Il programma in questione, da come forse avrete intuito, è Ballando Con Le Stelle, che tornerà in tv il prossimo autunno. Mentre Milly Carlucci si prepara a partire con l’Acchiappatalenti infatti, è comunque sempre a lavoro per il suo format più amato.

Alberto Dandolo ha rivelato che la conduttrice starebbe già pensando al cast stellare della nuova edizione di Ballando. Tra i protagonisti, come si vocifera già da tempo, potrebbe esserci Belen Rodriguez, nonostante la smentita.

Argentina e già con esperienza pregressa nel ballo, se la notizia venisse confermata, la showgirl sarebbe la “Wanda Nara” di questa edizione. Milly vuole seguire un copione già visto che però si è rivelato vincente. A quanto pare però, la Carlucci vuole puntare ancora più in alto in termini di spettacolo e clamore.

Sempre su Oggi infatti, si apprende che la conduttrice starebbe corteggiando la diretta rivale della Rodriguez. Il sogno di Milly, si legge all’interno del settimanale, sarebbe quello di avere nel cast di Ballando anche Nina Moric.

A questo punto ci chiediamo se il desiderio della Carlucci possa diventare realtà. Più certa, ora come ora, appare la partecipazione di Belen, già chiacchierata da tempo. La trattativa con la Moric invece, sembra essere ancora in corso.

Ciò che si può dire è che, se l’accordo con Nina si concretizzasse, sulla carta la prossima edizione di Ballando con Le Stelle si prospetterebbe già molto forte, con uno scontro diretto tra due primedonne della tv, che chissà.. potrebbe diventare più acceso o tendere verso un chiarimento.