Milly Carlucci, colpaccio: torna a lavorare con Wanda Nara, dettagli

Milly Carlucci stregata da Wanda Nara. La conduttrice di Sulmona, dopo aver fortemente voluto la showgirl e manager argentina a Ballando con le Stelle, l’ha arruolata anche per L’acchiappatalenti, nuovo programma di Rai Uno in partenza il 10 maggio, in prime time. A darne notizia è il sito specializzato in retroscena televisivi DavideMaggio.it che ha fatto sapere che la moglie di Mauro Icardi è stata scelta per andare a ultimare il cast dei talent scout della trasmissione

Wanda Nara sarà al fianco di Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Questo team avrà il compito di “acchiappare” i talenti migliori che si esibiranno nello show. Inizialmente nella quadra di talent scout era stato inserito Nino Frassica che ora è stato sostituito dall’argentina. Si ricorda che il comico negli ultimi giorni ha dovuto affrontare un grave lutto, la morte di suo fratello. A causa della dipartita ha anche annullato il suo impegno nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa.

Sempre per quel che riguarda il cast dell’Acchiappatalenti, oltre ai sopracitati talent scout, ci saranno tre giudici: trattasi di Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura. Quest’ultima si sta riprendendo dalla paresi facciale da cui è stata colpita nelle scorse settimane. Quindi non ci dovrebbero essere problemi per il suo impiego nella trasmissione. D’altra parte ‘Super Simo’ è anche già tornata alla conduzione di Citofonare Rai2, ulteriore segno che il peggio è ormai alle spalle.

L’acchiappatalenti sostituisce il deludente Cantante Mascherato

L’acchiappatalenti va a sostituire Il Cantante Mascherato, format che non ha mai convinto fino in fondo il pubblico di Rai Uno. La scorsa stagione ha raccolto dati non da flop, ma nemmeno eccellenti. Da qui la scelta della Rai di mandare in archivio il progetto per puntare su una novità assoluta. Milly Carlucci, ancora una volta, nella scelta del cast ha deciso di coinvolgere persone con le quali ha lavorato in passato. Dai giudici ai talent scout, tutti hanno infatti già avuto esperienze professionali con la conduttrice di Sulmona. Che lo spettacolo abbia inizio!