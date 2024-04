Belen Rodriguez a Ballando con le stelle: arrivata la smentita

Si è vociferata a lungo in questi ultimi mesi la possibile presenza della showgirl argentina Belen Rodriguez nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il settimanale Chi ha fatto chiarezza sui rumors , smentendo così la sua partecipazione.

Tutto è iniziato da alcune indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano e Amedeo Venza, secondo le quali Belen era stata contattata dalla Rai per prendere parte alla nuova stagione di Ballando con le stelle. Alcuni video postati sui social dalla showgirl avevano poi ulteriormente alimentato le voci circa una possibile trattativa tra lei ed il programma. Rodriguez si è difatti mostrata ad alcuni corsi di ballo, in particolare danza classica e tango.

Tutti gli indizi facevano quindi pensare che i rumors fossero veri e perfino Selvaggia Lucarelli, giudice storica del talent, aveva espresso un proprio parere circa la partecipazione dell’argentina a Ballando con le stelle. Insomma gli appassionati del programma già s’immaginavano Belen nella veste della ballerina. Quest’ipotesi, tuttavia, è venuta a sfumare in seguito a delle dichiarazioni sul settimanale Chi. La rivista ha difatti smentito la presenza della Rodriguez nel cast.

Ecco quanto scritto sul settimanale a riguardo:

Belen è attesa da progetti “satellitari”, dal momento che non è in lizza per partecipare a Ballando con le stelle come è stato scritto. Sia perché non sarebbe nei suoi piani, sia perché quest’anno, a differenza dell’anno scorso, non c’è stato nessun contatto.

Stando a quanto si può leggere su Chi, quindi, la possibilità di vederla danzare insieme ad uno dei professionisti del talent show di Milly Carlucci è sfumata e l’argentina sarebbe impegnata con altri progetti.

L’intervista da Cattelan e il rapporto con De Martino

Belen Rodriguez è stata recentemente ospite da Alessandro Cattelan nella sua trasmissione Stasera c’è Cattelan, dove ha parlato della sua vita privata e non. In quell’occasione ha parlato anche delle sue relazioni finite male, rispondendo in particolare ad una domanda del conduttore circa come avrebbe visto la sua vita dieci anni fa.

A riguardo ha affermato:

Dieci anni fa avevo già Santiago, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita che ho adesso… ma con meno corna.

Recentemente, tuttavia, l’argentina è stata nuovamente vista in compagnia del suo ex Stefano De Martino. Possibile quindi che tra i due ci sia stato un riavvicinamento.