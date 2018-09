Belen ultimi gossip: cosa sta succedendo nella vita privata della Rodriguez

News e gossip su Belen Rodriguez: le novità dopo la fine con il fidanzato Andrea Iannone

Da quando ha lasciato Andrea Iannone, Belen Rodriguez è tornata ad essere la regina del gossip. E sì, perchè oggi la showgirl è di nuovo single e i paparazzi sono tornati ad interessarsi con una certa insistenza della sua vita privata. Vita che l’argentina sta cercando di tenere più riservata possibile, tanto che da mesi non pubblica più tante foto personali su Instagram, il suo social network preferito. La sorella di Cecilia e Jeremias ha ammesso di essere diventata più riservata e gelosa della sua intimità alla soglia dei 34 anni e per questo ha optato per un cambio di rotta. Solo scatti di lavoro, poco e niente della sua quotidianità. Tanto che non ha neppure commentato pubblicamente la rottura con il pilota di MotoGP. Perché Belen e Iannone si sono lasciati?

Il motivo per cui Belen ha lasciato Andrea Iannone

Secondo i beninformati, Belen Rodriguez non è più innamorata di Andrea Iannone. Dopo tre anni insieme, la sud americana ha capito di non volere un futuro insieme allo sportivo. Una decisione che il 29enne ha accettato senza fiatare, seppur ancora cotto di Belen. Che, nel frattempo, è già stata accostata a nuovi uomini. È stata prima fotografata con un importante procuratore calcistico, poi con un amico di Jeremias Rodriguez. Senza dimenticare il presunto e chiacchierato riavvicinamento a Fabrizio Corona. Ma si tratta solo di amici e nulla più, come ribadiscono le persone più care alla Rodriguez. La presentatrice di Tu si que vales per il momento preferisce concentrarsi sul piccolo Santiago, che ha 5 anni e crescere sereno nonostante la separazione dei genitori.

Belen e Stefano De Martino: il rapporto ritrovato

Separati ormai da tempo, Belen e Stefano hanno ricucito un rapporto per il bene di Santiago. De Martino è tornato a vivere a Milano e non disdegna pomeriggi al parco insieme al figlio e all’ex moglie. I due hanno messo da parte i rancori del passato e sono tornati complici. Ma, attenzione, nessun ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. “Lasciamo le cose come stanno”, ha detto De Martino, per niente propenso a gustare minestre riscaldate. Insomma, la Rodriguez è tornata single e per il momento va bene così. Non resta che attendere il prossimo, avvincente, capitolo della sua vita…