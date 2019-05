Belen si vede troppo poco in tv? Maurizio Costanzo spiega tutto

Belen news: Maurizio Costanzo spiega perché si vede poco in televisione

Dopo la fine di Colorado su Italia 1 Belen Rodriguez è sparita dalla televisione. L’argentina è sempre molto attiva sui social network, e in particolare su Instagram, ma molti telespettatori vogliono sapere perché non le vengono affidati maggiori programmi in tv. Secondo qualcuno la colpa sarebbe di Mediaset che terrebbe la moglie di Stefano De Martino in panchina a differenza di altri volti noti ma la realtà è un’altra. E a chiarire tutto ci ha pensato Maurizio Costanzo, tramite la rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Proprio ad una lettrice che ha chiesto una maggiore presenza della Rodriguez sul piccolo schermo, il marito di Maria De Filippi ha svelato che l’azienda televisiva c’entra ben poco.

I complimenti di Maurizio Costanzo per Belen Rodriguez

“Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”, ha spiegato Maurizio Costanzo a proposito del presente lavorativo della showgirl. “Non dimentichi che Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto. Di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così”, ha aggiunto il giornalista. Costanzo ha poi concluso: “In questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con De Martino: i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”.

Belen e Stefano news: vacanza romantica a Ibiza

E a proposito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due si sono di recente concessi una vacanza romantica a Ibiza. Secondo qualcuno la coppia starebbe pensando di risposarsi proprio sulla rinomata isola delle Baleari, dove ogni anno trascorrono le vacanze insieme al figlio di sei anni Santiago.