Belen e Stefano sempre più innamorati, cena romantica per due e risate: la coppia non si nasconde più

Sembrano lontani i tempi in cui di Belen e Stefano De Martino si parlava come una coppia separata. Le storie d’amore passate, gli ex e i dissapori dopo la fine del loro matrimonio sono ormai un ricordo e adesso è molto di più il tempo che i due passano insieme rispetto a quello in cui sono lontani. Quando possono, difatti, entrambi si concedono romantiche uscite e viaggi, recuperando i giorni persi non stando insieme per via del lavoro o di altri impegni personali. Ieri sera, per esempio, la Rodriguez e Stefano hanno trascorso la serata insieme a cena e, tra una lezione di spagnolo e l’altra, mentre Santiago stava con nonna Veronica (la madre di lei), entrambi si sono divertiti e non hanno avuto occhi per altro se non per loro.

Stefano De Martino a cena con Belen: per la Rodriguez impara lo spagnolo

A mostrare Stefano De Martino alle prese con una conversazione in spagnolo, di soppiatto, è stata Belen Rodriguez nelle sue stories. La showgirl argentina, cercando di non farsi scoprire, ha fatto un video al marito che, per l’occasione, stava provando a mettere insieme un discorso in spagnolo. Al di là di questo simpatico siparietto (Belen è stata poi scoperta da De Martino), quello che traspare oggi dai video e le immagini condivise dalla Rodriguez e da Stefano è che i due siano riusciti a ritrovare – di nuovo – la complicità persa un tempo. La coppia sembra essere oggi più solida che mai, e chissà se stanno pensando già ad allargare la famiglia.

Belen e Stefano De Martino pronti per le seconde nozze: l’indiscrezione dopo il ritorno di fiamma

Belen e Stefano potrebbero presto organizzare una seconda festa di matrimonio. Secondo il settimanale Spy, dopo il ritorno di fiamma, la coppia starebbe pensando di rinnovare le promesse, forse in un posto caldo, alle Baleari oppure ancora a Napoli, città natale di lui.