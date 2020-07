Belen torna a Tu Sì Que Vales? Trattativa e retroscena, ecco com’è finita

Belen chiacchieratissima. E non solo dal gossip, che in questo momento la bracca costantemente per via del naufragio sentimentale che l’ha vista protagonista con Stefano De Martino. Nella vita della showgirl argentina, però, c’è anche tanto lavoro. Nelle scorse ore, come spiega Giornalettismo, si è sbloccata la trattativa per il suo futuro nella seguitissima trasmissione Tu Sì Que Vales (Canale 5). I fan della Rodriguez possono dormire sonni tranquilli: la loro beniamina ci sarà anche il prossimo anno, nonostante la sua riconferma ha vacillato. Alla fine, però, tutto si è risolto e così ritroveremo la modella sudamericana nella prima serata della rete ammiraglia Mediaset anche nella prossima stagione televisiva.

Belen, tra gossip e Tv: riconferma a Tu Sì Que Vales e dolci notti con Gianmaria

Il coronavirus ha messo in ginocchio il mondo, provocando grossi scossoni in tutti i settori. Anche la tv del Bel Paese ne ha risentito. Sia Rai sia Mediaset sono ricorsi a tagli di cachet e in alcuni casi a riduzioni dei budget da destinare ai programmi. Una situazione che ha investito molti big del piccolo schermo. Secondo quanto scrive Giornalettismo, alla luce di tutto ciò, la posizione della Rodriguez in merito alla riconferma a Tu Sì Que Vales, ha vacillato non poco nei giorni scorsi. Alla fine però è arrivata una fumata bianca e la trattativa si è risolta positivamente. Belen sarà uno dei volti della prossima edizione del talent di Canale 5. Infatti, dopo la vacanza in terra napoletana che l’ha vista approfondire la conoscenza di Gianmaria (imprenditore campano a lei molto vicino. Si sussurra già di una frequentazione), non rientrerà a Milano. Farà tappa a Roma, proprio per registrare la prima puntata dello show, che prevede in tutto 12 appuntamenti.

Il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino divampa

Di recente è divampato il gossip su un presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen, consumato con Alessia Marcuzzi. Lo scoop lo ha lanciato Dagospia. Non appena è stato messo in circolo lo spiffero, il danzatore napoletano si è affrettato a smentire la questione, etichettandola come fake news. Dagospia, però, ha rilanciato, fornendo altri ‘sussurri’ sul caso. Si attendono sviluppi e nuove dichiarazioni dei diretti interessati.