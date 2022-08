Belen svela come la figlia Luna Marì chiama Stefano De Martino

Vacanze in famiglia per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha preso in affitto una villa sull’isola di Albarella dove si sta godendo l’estate insieme al marito ritrovato Stefano De Martino e ai figli Santiago e Luna Marì. Nelle ultime storie di Instagram la conduttrice di Tu si que vales ha condiviso alcuni video della sua secondogenita che mangia della pasta.

Ad un certo punto accanto alla bambina è spuntato Choco, il cane di De Martino. “Vuoi dare la pasta a Choco?”, ha chiesto Belen a Luna Marì. Poi ha aggiunto: “No, che poi Tetè si arrabbia eh”. Dunque la figlia di Antonino Spinalbese chiama Stefano De Martino col nome di Tetè. Del resto la bimba ha solo un anno e il nome dell’ex ballerino di Amici appare troppo lungo e complicato da pronunciare.

Nonostante la separazione dei suoi genitori Luna Marì sta crescendo in modo tranquillo e spensierato, circondata da protezione e amore. In un’intervista De Martino ha ammesso che si sente per la piccola come uno zio. I due hanno subito creato un legame molto forte, per la gioia di Belen.

Da quando ha ritrovato il conduttore Rai la Rodriguez è più felice e serena che mai (ed è pure ingrassata di quattro chili!). Finalmente ha realizzato il suo sogno più grande: quello di avere una famiglia unita e solida. E chissà che non arrivi il terzo figlio…Restano invece tesi i rapporti con Antonino: Belen sente Spinalbese solo per questioni pratiche relative a Luna Marì.

L’ex hair stylist dovrebbe far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip: una scelta che non sarebbe gradita a Belù, che avrebbe chiesto all’ex compagno di non parlare né di lei né della loro erede.

Il futuro televisivo di Belen e Stefano

Il futuro di Stefano e Belen sul piccolo schermo è più roseo che mai. De Martino è ormai diventato il volto di punta di Rai Due e dopo l’ottima performance al Tim Summer Hits accanto all’amica Andrea Delogu tornerà in onda con Stasera tutto è possibile e Bar Stella.

Belen Rodriguez resta invece una conduttrice di Mediaset. Per la prossima stagione televisiva è stata confermata alla guida di Tu si que vales e de Le Iene. È in lizza inoltre per condurre La Talpa, che tornerà in onda nella primavera 2023.