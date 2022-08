De Martino-Delogu, cosa fanno dietro le quinte: parla Costanzo

By

L’amicizia tra Stefano e Andrea, ex moglie di Francesco Montanari, fa discutere parecchio e non è particolarmente gradita a Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Andrea Delogu sono la nuova coppia dell’estate. Almeno dal punto di vista televisivo: sul palco del Tim Summer Hits hanno dimostrato grande complicità e affiatamento, rendendo ogni tappa dell’evento musicale gradevole e interessante. Il rapporto tra i due conduttori ha dato adito a più di qualche gossip ma i diretti interessati hanno sempre ribadito di essere solo buoni amici e colleghi.

Sulle pagine del settimanale Nuovo ha ora detto la sua Maurizio Costanzo, che conosce bene da tanti anni Stefano De Martino. Del resto quest’ultimo deve tutto a Maria De Filippi, che l’ha scoperto nel 2009 ad Amici in qualità di ballerino. Dopo l’addio alla danza lo scugnizzo napoletano si è dato da fare come conduttore, costruendo la sua carriera passo dopo passo, con tanta tenacia, determinazione e umiltà.

“Stefano De Martino e Andrea Delogu formano un duo molto affiatato. Loro sono amici di vecchia data, si sostengono nei momenti di difficoltà personale e si confrontano tantissimo quando si tratta di lavoro. E questo, sul palco, si vede: sono conduttori spigliati e affiatati”

Con queste parole Maurizio Costanzo ha rimarcato che tra Stefano De Martino e Andrea Delogu c’è solo una bella amicizia, nata ormai tanti anni fa e andata avanti con cura e sostegno. Stefano è sempre stato presente nei momenti più complicati di Andrea e la Delogu ha fatto lo stesso.

Nessun flirt, nessuna passione segreta tra i due come più di qualcuno ha malignato. Di sicuro però questo rapporto non va tanto giù a Belen Rodriguez, la moglie di Stefano De Martino. Di recente è venuto a galla che la soubrette argentina non segue su Instagram Andrea Delogu, che invece compare tra i suoi follower.

La diretta interessata non ha mai commentato pubblicamente questi rumors. In questa calda estate la 38enne sta ricucendo il suo legame con il marito, in seguito all’ennesimo ritorno di fiamma. Belen e Stefano sono tornati insieme lo scorso dicembre, dopo che la Rodriguez ha avuto una figlia da un altro uomo, Antonino Spinalbese.

La storia d’amore con l’hair stylist non è finita nel migliore dei modi e Belù ha ripreso a frequentare De Martino: complice pure la presenza del piccolo Santiago, che ha nove anni, il sentimento tra i due non si è mai spento del tutto e oggi è più vivido che mai.