Belen ingrassata e felice (FOTO): tutto merito di Stefano

Estate d’amore e serenità per la Rodriguez, che in questi mesi più caldi non ha rinunciato ai piaceri della tavola

Belen Rodriguez è ingrassata. A dichiararlo la stessa soubrette argentina su Instagram, dove ha sfoggiato il suo fisico sempre al top, sempre tonico e longilineo ma più formoso. In questi mesi più caldi la conduttrice di Tu si que vales e Le Iene non ha rinunciato ai piaceri della tavola e, complice il ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino, ha trascorso settimane intense, piene di pace ed armonia.

“Nel frattempo ho preso 4 chili! Pure di felicità”, ha scritto entusiasta Belen su Instagram (foto più in basso). La Rodriguez sta vivendo un periodo davvero sereno. Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino funziona alla grande e la 37enne è circondata dai figli Santiago, 9 anni, e Luna, 1.

Belen sta trascorrendo l’estate tra lavoro e vacanze. Tra una registrazione e l’altra di Tu si que vales – che tornerà in onda su Canale 5 a settembre – la Rodriguez si è concessa prima una fuga romantica con De Martino a Ponza, poi ha affittato per il secondo anno consecutivo una villa sull’Isola di Albarella.

Attimi di grande gioia e intensità che arrivano dopo anni complicati e difficili. Per Belen non è stato facile superare l’allontanamento da Stefano così come la fine della breve relazione con Antonino Spinalbese ha lasciato l’amaro in bocca. Sembrava un grande amore e invece…

Invece il grande amore di Belen Rodriguez resta Stefano De Martino. Una passione sbocciata dietro le quinte di Amici nel 2012 e mai spenta del tutto. Tanto che Belen e Stefano non riescono proprio a fare l’uno a meno dell’altro…

Il futuro televisivo di Belen e Stefano

Il futuro di Stefano e Belen sul piccolo schermo è più roseo che mai. De Martino è ormai diventato il volto di punta di Rai Due e dopo l’ottima performance al Tim Summer Hits accanto all’amica Andrea Delogu tornerà in onda con tre programmi: Stasera tutto è possibile, Bar Stella e l’edizione italiana di That’s my Jam.

Belen Rodriguez resta invece una conduttrice di Mediaset. Per la prossima stagione televisiva è stata confermata alla guida di Tu si que vales e de Le Iene. È in lizza inoltre per condurre La Talpa, che tornerà in onda nella primavera 2023.