Belen e Stefano: uscita con famiglia e amici tra risate e baci, c’è anche Elodie

Belen e Stefano: la coppia è ormai uscita allo scoperto. Si sono così concessi una serata in compagnia della famiglia e degli amici

Non è ormai una novità che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme. L’amore è tornato forte a battere nei loro cuori, come attestano anche le foto del loro recente viaggio in Marocco, dove appaiono super felici ed innamorati, facendo respirare aria di serenità anche al piccolo Santiago. Il settimanale Chi ha paparazzato Belen e Stefano durante una serata in compagnia dei fratelli della Rodriguez e degli amici, tra cui spicca il nome di Elodie Di Patrizi. La cantante e Stefano si erano conosciuti, ricorda il settimanale, a casa di Emma Marrone quando il ballerino e conduttore stava con lei e quando tra le due cantanti scorreva ancora buon sangue. Ora Elodie e Belen sono molto amiche, come attestano le immagini che troviamo su Chi. Sono molto affiatate e l’amicizia nata tra le due è molto forte. Una famiglia che si ritrova quella di Belen e Stefano, un bacio dopo l’altro sotto gli occhi di Cecilia e Jeremias, che ultimamente ha anche “benedetto” la loro unione.

Belen e Stefano: uscita con gli amici e i progetti per il futuro

Belen e Stefano sono tornati più forti di prima e con i loro gossip riempiono pagine e pagine sui siti e giornali. Tutti pronti a saperne di più sui loro progetti per il futuro. Come rivela Chi, al loro ritorno dal Marocco, la coppia sarebbe intenzionata a comprare una casa a Milano in modo che la famiglia si ricomponga una volta per tutte e le vacanze estive a Ibiza, meta preferita dalla coppia (avrebbero già affittato una casa, ndr.). E poi ci sono i rispettivi impegni lavorativi: Stefano dopo la fine di Made in Sud, approderà a Don Matteo e in radio per commentare The Voice, mentre Belen, finito Colorado, sarà impegnata con le registrazioni di Tu si que vales (smentendo così la sua partecipazione a Temptation Island Vip, nelle vesti di conduttrice).

Belen e Stefano: “Resta per sempre“

Il loro matrimonio fece sognare molti. Ma la notizia della separazione aveva stupito tutti, quell’amore nato dietro le quinte di Amici non finirà. La coppia, immortalata mentre si scambia baci dopo baci, è molto affiatata ma viene smentito l’arrivo del secondo figlio. “Resta per sempre“, ha scritto Belen recentemente su Instagram. Questa volta, Stefano e la Rodriguez si sono ritrovati per non lasciarsi più.

Elodie e Mario Balotelli: il gossip continua

Non è servita la smentita di Super Mario su Instagram. Il gossip che lo vede protagonista insieme alla cantante Elodie non si arresta. Dopo lo scoop di Oggi, Chi racconta che “i due si sono visti in un locale il calciatore l’ha poi riaccompagnata a casa insieme a degli amici“. Tutto qui! La scintilla è schioccata oppure no?