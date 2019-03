Belen e Stefano insieme a Sanremo Young: “Stai attento a quello che dici”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Sanremo Young

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. È successo nella terza puntata di Sanremo Young, dove l’argentina è da quest’anno parte della giuria mentre il ballerino è stato chiamato per promuovere la nuova edizione di Made in Sud, in partenza su Rai 2 lunedì 4 marzo. Stefano è rimasto all’Ariston per tutta la puntata e si è accomodato proprio vicino all’ex moglie, seguendo con passione la gara tra i cantanti in erba. Belen e Stefano sono apparsi complici e sorridenti, ma non sono mancate le frecciatine. Soprattutto quando De Martino è stato chiamato a giudicare la performance di Belen, che ha cantato insieme al giovane concorrente Eden. “Stai attento a quel che dici, che ti faccio alzare la mensilità”, ha minacciato simpaticamente la sud americana. Pronta l’ironica replica del napoletano: “Parlo solo in presenza del mio avvocato”.

Stefano De Martino continua a negare il ritorno di fiamma

A Sanremo Young Stefano e Belen non si sono mostrati per nulla imbarazzati. È evidente che i due sono riusciti a ricucire il loro rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago che sta per compiere 6 anni. Sul presunto ritorno di fiamma Stefano si è limitato a dichiarare in un’intervista a Il Fatto Quotidiano: “Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo. Laddove mi andasse di parlare ancora della mia vita privata, anche se l’insegnamento l’ho appreso bene e ora certe cose le tengo in serbo per me, non lascerei spazio a dubbi. Ma preferisco che ne parlino gli altri e ci ricamino sopra quello che può gli conviene”.

Stefano De Martino: Belen Rodriguez resta in silenzio

Belen Rodriguez invece è rimasta in silenzio: al momento non ha ancora commentato i recenti gossip sulla sua vita privata. Ma su Instagram non mancano misteriose dediche e romantiche frasi: il destinatario è Stefano De Martino?