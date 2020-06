Belen e Stefano news crisi, parla lui: “Leggo cose atroci”

Stefano De Martino pronto per il ritorno in tv con Made In Sud. E la vita privata? Il conduttore non si sbottona: “Le cose vanno tenute tra le mura della propria casa”

L’ex ballerino di Amici, dopo l’assenza dal piccolo schermo dovuta all’emergenza sanitaria, è pronto per ripartire con la sua carriera da conduttore: martedì 16 giugno andrà in onda su Rai 2 lo show comico Made In Sud, dove Stefano De Martino è al timone affiancato da Fatima Trotta. Intervistato per Il Corriere, l’artista ha rivelato che tornare sul palco del centro di produzione Rai di Napoli è stato strano, quasi come un vero e proprio debutto: “È la mia seconda casa, riconosco il profumo di quel posto”. Uno dei primi programmi a ripartire dopo la pandemia, tutti pronti per far tornare a sorridere il pubblico. Stefano ha affermato che in principio c’era un po’ di titubanza nel citare tutto quel che è successo negli ultimi mesi e quindi si era deciso in un primo momento di lasciarselo alle spalle. Poi, il cambio di rotta: “Abbiamo lasciato fuori per rispetto i fatti di cronaca, ma tutte le altre cose su cui si poteva scherzare verrà raccontato in chiave ironica”. Non è mancato l’accenno alla sua vita privata: anche questa volta, Stefano ha deciso di non scendere nei dettagli in merito alla crisi con Belen Rodriguez e ha invece messo un punto al chiacchiericcio insistente.

La decisione di Stefano sul gossip degli ultimi giorni: “La soluzione è ignorare”

Dopo essersi dilungati sulla carriera di De Martino e il suoi esordio, i ricordi dell’infanzia fino ad arrivare ai giorni nostri, la collaboratrice de Il Corriere ha chiesto quali siano le difficoltà a convivere con il fatto che stando in tv ed essendo un personaggio pubblico si è inevitabilmente esposti al gossip. Stefano, non citando direttamente (l’ex?) moglie, ha quindi risposto: “Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”. L’ex ballerino sceglie dunque la via del silenzio, come del resto ha fatto anche durante il suo ultimo intervento a Domenica In.

Stefano e Belen, parla la Venier: “Ci vuole rispetto”

Durante l’ultima intervista di Mara Venier a Stefano De Martino, la conduttrice ha preferito non rivolgere nessuna domanda in merito al gossip degli ultimi giorni. Una decisione che ha deluso moltissimi telespettatori che forse attendevano di carpire qualche dettaglio in più sulla crisi dei due coniugi. Poco fa, in un post condiviso su Instagram, un fan ha chiesto a Mara il motivo per cui non ha indagato sulla vita privata di Stefano. Pronta la replica della conduttrice Rai: “Ci vuole rispetto, sempre!!!”.