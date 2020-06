Stefano De Martino dimagrito e ostinato: non cambia idea su Belen

Stefano De Martino è dimagrito dieci chili: l’intervista con Mara Venier a Domenica In, ultimi gossip

Nuova intervista televisiva per Stefano De Martino. L’ex ballerino, oggi conduttore in carriera, è intervenuto in collegamento a Domenica In per presentare la nuova edizione di Made in Sud, in partenza su Rai 2 martedì 16 giugno. Stefano si è mostrato sorridente e allegro, non rinunciando a scherzi e sorprese per l’amica Mara Venier. A quest’ultima non è però sfuggito un dettaglio importante: il 30enne è dimagrito parecchio. A detta della collega Fatima Trotta, intervenuta anche lei nel corso della trasmissione domenicale, De Martino ha perso nell’ultimo periodo ben dieci chili. “È l’aria di Napoli: arrivo qui con dei chili in meno per poter recuperare”, ha ironizzato l’ex di Amici, tirando in ballo le prelibatezze culinarie della Campania. Ma è più probabile che questo eccessivo dimagrimento sia dovuto alla nuova crisi sentimentale che sta vivendo con la moglie (o forse dovremmo dire ex?) Belen Rodriguez, sul quale Stefano sembra proprio non cambiare idea…

La decisione di Stefano De Martino su Belen Rodriguez dopo la nuova crisi

A Domenica In Stefano De Martino ha parlato solo ed esclusivamente di lavoro e della nuova edizione di Made in Sud. Nessun accenno agli ultimi gossip che lo vedono protagonista, nessun riferimento alla crisi con Belen Rodriguez, nessuna menzione all’adorato figlio Santiago. Niente di niente. E zia Mara non ha interferito, ben conscia del periodo difficile che sta attraversando il suo ospite. Quindi Stefano non cambia idea sulla sua vita privata: non vuole più parlare di pettegolezzi e indiscrezioni ma solo ed esclusivamente della sua carriera professionale. Una scelta presa di recente, dopo la nuova crisi sentimentale che ha stravolto la sua vita. De Martino lo ha ribadito nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e ha continuato su questa strada per le successive interviste, compresa per l’appunto quella a Domenica In. Diverso l’atteggiamento della Rodriguez, che ha invece parlato a cuore aperto con i fan e negli scorsi giorni non ha disdegnato frecciatine e stoccate in direzione del (ex?) marito.

Perché Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo in crisi

Ad oggi non sono chiari i motivi di questo nuovo allontanamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo Chi durante la quarantena i due avrebbero riscontrato più di qualche difficoltà, legata a delle incompatibilità caratteriali. Per il settimanale Oggi, invece, l’atteggiamento troppo “farfallone” di De Martino avrebbe fatto infuriare la soubrette mentre lo scugnizzo napoletano non avrebbe mai digerito l’ingombrante presenza della famiglia Rodriguez.