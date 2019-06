Belen e Stefano, la coppia raddoppia: la Rai affida loro un importante show

Belen e Stefano De Martino: la coppia raddoppia. La Rai affida loro un importante programma

Che Belen e Stefano siano una delle coppie più in vista dell’ultimo periodo non è una novità. La Rodriguez e il marito, da poco tornati insieme, hanno riempito pagine di giornali e siti con le notizie del loro ritorno di fiamma ed ora che abbiamo la sicurezza che sono tornati ad essere una coppia, si intensificano i gossip circa le seconde nozze e una seconda gravidanza. Di entrambe però non ne abbiamo conferme, ma la vita lavorativa e professionale della showgirl e del ballerino lanciato da Amici si sta intensificando, e li vede proprio insieme. Dopo aver anticipato che Belen e De Martino condurranno insieme un programma di Rai 2, La notte della Taranta, la Rai ora affida loro un altro programma, un importante evento per lanciare giovani cantanti e nuovi volti che potrebbero entrare a far parte del panorama musicale italiano. Parliamo di Castrocaro.

Belen e Stefano conduttori di Castrocaro: tutte le news

Ad annunciare la doppietta della coppia è TvBlog, il quale spiega in anteprima che il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, ha voluto scommettere ancora una volta su De Martino, dopo il grande successo ottenuto con Made in Sud. E questa volta al suo fianco ci sarà proprio la moglie. L’edizione 2019 della storica competizione musicale è stata infatti sposata sulla seconda rete da Rai 1, come è successo per Fabio Fazio. Freccero vuole dunque scommettere sulla coppia, tra le più chiacchierate ovviamente positivamente, del momento. A fine estate potremmo dunque vedere la coppia per ben due volte in tv, non solo a Castrocaro ma anche a La notte della Taranta.

Belen e Stefano: gli ultimi gossip sulla coppia

Il ritorno di Belen e Stefano non è avvenuto solo dal punto di vista sentimentale ma anche professionale. De Martino che ha messo da parte per un po’ la veste di ballerino, ha debuttato come conduttore a Made in Sud ma la sua carriera è pronta a decollare. Sono tanti i progetti che lo interessano, e tutti in Rai. Non solo la conduzione di ben due programmi con Belen al suo fianco, ma Stefano avrà anche una parte (a quanto pare) nella prossima stagione di Don Matteo. Nel frattempo si intensificano anche le voci sulle seconde nozze con la bella argentina, mentre hanno realizzato il primo shooting di coppia.