Belen e Stefano, la dedica che infuoca il web: “Fiera di te”

Belen e Stefano sono tornati ufficialmente una coppia: scambio di dediche e dolci messaggi sui social

Belen e Stefano sono tornati ufficialmente insieme e su questo non abbiamo dubbi. Dopo gossip e rumors su web e giornali, ormai la bella argentina e il ballerino scoperto ad Amici sono usciti allo scoperto. A sancire il ritorno di fiamma, il viaggio in Marocco in compagnia del figlio Santiago. Proprio durante la vacanza, la coppia ha deliziato i fan con video e foto che hanno attestato l’amore e la serenità ritrovati dopo la separazione fallimentare, seguita alle nozze del 2013. In occasione dell’ultima puntata di Made in Sud, lo show comico della prima serata di Rai 2 e in cui De Martino condivide il palco con Fatima Trotta, Belen gli ha dedicato dolci parole. In molti aspettavano una reazione della Rodriguez all’impegno e al talento del marito che da ballerino è passato con molta disinvoltura alla conduzione di un programma. Ed è arrivata forte e chiara.

Belen su Stefano: “Fiera di te! Bravo“

Lunedì 13 maggio è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Made in Sud. Se il pubblico già richiede a gran voce Stefano De Martino e Fatima Trotta di nuovo al timone del programma, Belen dedica al marito parole speciali. La showgirl e conduttrice di Colorado (l’ultima puntata andrà in onda proprio oggi, martedì 14 maggio) non ha saputo resistere e si è complimentata pubblicamente con il compagno di vita. In una Instagram stories, Belen, riprendendo la tv, scrive a Stefano: “Fiera di te! Davvero bravo ma bravo vero!“. Il pensiero della Rodriguez non è a senso unico, anche il pubblico crede nel talento di De Martino e della compagna nel lavoro Fatima Trotta, tanto da volerli di nuovo nella prossima stagione.

Stefano De Martino: i nuovi progetti del ballerino. Dove lo rivedremo?

Sembra sempre più sicura la presenza, come guest star, di Stefano in una puntata della 12 esima stagione di Don Matteo. A lanciare il gossip ci ha pensato alcune settimane fa il settimanale Spy, ma secondo le anticipazioni del web, Stefano è atteso sul set a Spoleto, e lì dove è stata presente anche la moglie Belen, arriverà anche lui. Ma non solo, sono tanti i progetti lavorativi del ballerino in tv. Confermato alla conduzione di un programma tutto suo per il prossimo settembre.