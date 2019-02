Belen e Stefano De Martino insieme: a casa dell’ex per prendersi cura di lei

Belen e Stefano De Martino sempre più vicini: prima di Domenica In i due hanno trascorso la notte insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare possano considerarsi – di nuovo – una coppia a tutti gli effetti. Di questo ne è convinto oggi il settimanale Chi che, nell’ultimo numero in edicola, per avallare questa tesi ha pubblicato alcune foto di lui davanti all’ingresso di casa Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud, stando a quanto riportato, avrebbe passato una giornata intera (e una notte) a casa della sua ex moglie prima di recarsi negli studi di Domenica In. Quando a Stefano è stato chiesto di parlare con Belen, durante l’intervista concessa a Mara Venier, l’ex ballerino di Amici non si è sbilanciato troppo in merito al loro attuale legame (stanno insieme o no?). Le immagini di Chi, tuttavia, sembrano parlare chiaro.

Stefano De Martino corre da Belen: a casa della Rodriguez per prendersi cura di lei

Una brutta influenza avrebbe tenuto Belen Rodriguez per diversi giorni a letto. La showgirl, difatti, la scorsa settimana non ha potuto partecipare nemmeno a Sanremo Young. In suo soccorso, come riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, si è presentato l’ex marito Stefano De Martino. Non sappiamo cosa sia successo tra di loro in casa, tra le quattro mura domestiche. Quello che testimoniano le foto pubblicate dal settimanale, però, è che il ballerino ha fatto il suo ingresso a casa Rodriguez sabato pomeriggio ed è uscito il giorno dopo, domenica, prima di andare da Mara Venier.

Stefano De Martino a Domenica In: le parole su Belen Rodriguez

Stefano De Martino, domenica scorsa, da Mara Venier su Belen ha speso solo bellissime parole. “È una persona che sembra leggera ma, in realtà, è molto istintiva e non si fa molti problemi del giudizio delle persone, ed anche uno dei motivi per cui l’ho scelta” ha dichiarato durante il suo intervento a Domenica In “È sensibile e una persona onesta”.