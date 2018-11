Belen sta insieme a Bruno Cerella? La sfuriata di mamma Rodriguez

Belen Rodriguez con il cestista Bruno Cerella? La madre della modella argentina sbotta: la sfuriata

Da quando Belen ha chiuso la storia d’amore con Andrea Iannone, il gossip non ha smesso di far rumore attorno alla sua persona: c’è chi è pronto a scommettere su un ritorno di fiamma tra lei e l’ex marito Stefano De Martino, chi è sicuro che tornerà nelle braccia di Iannone e chi è convinto che abbia un flirt con il cestista Bruno Cerella, dopo che è stata paparazzata con quest’ultimo negli scorsi giorni. E a proposito di Bruno, una fan, su Instagram, ha domandato (in modo piuttosto rozzo) direttamente a Belencita se è impegnata con lo sportivo. La richiesta non è affatto piaciuta a mamma Rodriguez, che, come spesso accade, è intervenuta a gamba tesa in difesa della figlia…

Mamma Rodriguez non ci sta: la risposta in difesa di Belen

“Hai iniziato a tr…re con Bruno Cerella?”, la domanda che una fan non troppo cortese ha posto a Belen, alla luce di una voce e di una paparazzata tra lo sportivo e la Rodriguez. La modella ha lasciato correre. Chi non l’ha fatto è stata mamma Veronica che ha replicato a bruciapelo: “Tu devi tr…re più spesso, è un consiglio”. La risposta ha raccolto il plauso di molti fan della showgirl. Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci che vedrebbero la modella di nuovo vicina ad Andrea Iannone. Nelle ultime ventiquattro ore infatti un paio di indizi seminati dal pilota hanno fatto riaccendere le speranze di vederli riuniti.

Stefano De Martino e Belen: il gossip non si placa

Anche le voci che vorrebbero Stefano De Martino di nuovo vicino all’ex moglie non tendono a placarsi. Il gossip, in tal caso, si è acceso dopo che il ballerino, in una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, dopo aver visto una foto che lo ritrae con Belen e Santiago abbracciati sul letto, ha detto commosso. “Quello è il mio posto preferito, lì in mezzo”. La confessione ha immediatamente riattizzato il gossip che lo vedrebbe ancora innamorato dell’ex moglie.