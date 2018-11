Iannone sorprende: le parole su Jeremias. È di nuovo amore con Belen?

Iannone sorprende: le parole struggenti su Jeremias. È di nuovo amore con Belen Rodriguez?

In questi giorni la voce si è rincorsa molto intensamente: Andrea Iannone e Belen Rodriguez sono ritornati in love? I ben informati sono pronti a scommettere che l’ex coppia stia tentando di riallacciare i rapporti (l’ultima voce risale a ieri ed è stata lanciata dal settimanale ‘Diva e Donna’ che ha fatto intendere che i due stanno riprovando a rimettere assieme i cocci della love story). Ma c’è anche un altro indizio che spinge a pensare che il pilota e la modella si siano riavvicinati: le struggenti parole che Iannone ha recapitato via social a Jeremias Rodriguez (tornato tra l’altro di nuovo single, dopo la fugace liason con Priscilla) poche ore fa.

Andrea Iannone su Jeremias Rodriguez: “Tu mi hai insegnato ad amare gli altri più…”

“Tu mi hai insegnato ad amare gli altri più di quanto io ami me stesso”. Queste le parole che Iannone ha dedicato a Jeremias Rodriguez attraverso un’Instagram Stories che li ha immortalati assieme. Lo stretto legame d’amicizia tra Andrea e l’argentino non è un mistero. Tuttavia, il suddetto messaggio potrebbe far presagire altro, ossia che tra Iannone e Belen stia tornando il sereno. E se ciò fosse confermato, chissà che lo zampino decisivo per far riunire la coppia non l’abbia messo proprio il fratello della Rodriguez, come alcune voci hanno già sussurrato.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone di nuovo insieme? Gli indizi del ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Iannone erano tornati a farsi vedere assieme negli scorsi giorni, proprio durante il 30 esimo compleanno di Jeremias. Tuttavia nel corso della serata di festeggiamento non si erano notate particolari effusioni tra i due, che si sono seduti una di fronte all’altro. Poi però il settimanale Diva e Donna li ha pizzicati di nuovo assieme. Infine il pilota nelle ultime ore ha riservato parole al miele per il fratello di Belen. Che quest’ultimo abbia messo davvero lo zampino decisivo per far tornare in love l’amico e la sorella?