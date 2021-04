Belen si mostra senza filtri e sfoggia il pancione (foto): “23 settimane”

Belen Rodriguez, la dolce attesa procede a gonfie vele. La modella argentina è incinta di Luna Marie, il nome scelto per la figlia che avrà da Antonino Spinalbese, hair stylist di 11 anni più giovane di lei. Nelle scorse ore su Instagram la sudamericana ha anche sfoggiato il pancino che comincia a farsi pancione. “23 settimane”, la didascalia che la Rodriguez ha posto sullo scatto, indicando il tempo relativo alla sua gravidanza. In una seconda Stories ha inoltre svelato che la bimba che porta in grembo pesa circa mezzo chilo al momento e che quindi è grande più o meno come un pompelmo.

Belen, tra gravidanza e gossip

Attorno a Belen il gossip non dorme mai, nemmeno quando è incinta. Nei giorni scorsi è tornata a farsi strada la voce che la vorrebbe presto sposa di Antonino. L’argomento già lo aveva affrontato la stessa Rodriguez, poche settimane fa, nel corso di un’ospitata a Verissimo. A Silvia Toffanin ha spiegato che la volontà di convolare a nozze per la seconda volta (la prima l’ha vista protagonista con Stefano De Martino) non le manca, ma che al contempo è frenata da tutta la questione burocratica che sta a monte di un matrimonio.

Belen ha anche specificato che proprio in questo periodo si stanno chiudendo definitivamente tutte le pratiche burocratiche relative alla fine della storia con De Martino. Insomma, l’amore con Antonino c’è, ed è pure tanto e ricambiato; la voglia di imbarcarsi subito dopo una separazione in un altro matrimonio un po’ meno. Per adesso “ci sposiamo ogni giorno”, ha dichiarato la 36enne argentina, con vena idealista. Domani chissà che, con più calma, si possa pure ripensare ai fiori d’arancio, con tanto di festa.

Belen accasata, Stefano no…

Dopo la rottura matrimoniale, il cuore di Belen ha trovato rifugio in quello di Antonino. De Martino, invece, continua a essere una spirito libero: svariati i flirt che il gossip gli ha attribuito negli ultimi mesi. Di recente si è parlato di un feeling speciale con la conduttrice Andrea Delogu. I due sulla questione hanno cercato di spegnere il chiacchiericcio, dicendo di essere soltanto amici. I ben informati, però, insistono nel sostenere che potrebbe presto nascere qualcosa di più… Tempo al tempo!