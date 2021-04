De Martino e ‘La Rossa’, si riaccende il gossip: retroscena e indiscrezioni

Torna a rumoreggiare il gossip attorno a Stefano De Martino e a ‘La Rossa’ Andrea Delogu, entrambi single ‘d’oro’, dopo che sono naufragati i rispettivi matrimoni. L’ex danzatore campano ha chiuso la chiacchieratissima love story con Belen la scorsa estate (la modella argentina condivide ora la vita con Antonino Spinalbese dal quale aspetta una figlia che si chiamerà Luna Marie), mentre la conduttrice nei mesi scorsi si è lasciata con l’attore Francesco Montanari (la notizia non è mai stata commentata dai due ex coniugi, ma nemmeno smentita. A oggi le loro strade hanno preso percorsi differenti).

Nelle ultime settimane a più riprese si è mormorato che tra Stefano e ‘La Rossa’, nome social di Andrea, ci sia una certa intesa. I due, senza nascondersi, amano prendersi affettuosamente in giro sotto ai loro stessi post di Instagram. Delogu ha anche ironizzato in svariate occasioni sul gossip che l’ha coinvolta assieme a De Martino, cercando di disinnescare il vociferare. Il magazine Oggi, però, nell’ultimo numero in edicola, torna alla carica. Nella rubrica ‘Ah saperlo’, firmata dallo ‘specialista’ di vicende rosa Alberto Dandolo, il settimanale rilancia il fatto che tra l’ex di Belen e l’ex di Montanari ci sia un feeling particolare.

Per ora nessuna love story all’orizzonte, ma i cosiddetti ben informati sussurrano che l’intesa amichevole stia crescendo e che non è detto che dall’amicizia possano nascere ulteriori sviluppi. Quel che è certo è che al momento i due conduttori hanno il cuore libero. E si sa che l’occasione fa l’uomo – e pure la donna – ladri! Chissà…

Stefano De Martino e Andrea Delogu, la conoscenza in Rai a The Voice of Radio2

De Martino e Delogu si sono conosciuti in Rai, quando hanno preso parte assieme a The Voice of Radio2, la versione radiofonica della trasmissione tv omonima che hanno condotto tandem a partire dall’aprile 2019. All’epoca sia Stefano, sia Andrea vivevano situazioni sentimentali ben differenti rispetto a quelle odierne, essendo entrambi ‘occupati’. Adesso il vento è cambiato e chi segue da vicino la cronaca rosa è pronto a scommettere che non è detto che la bella amicizia che intercorre tra il campano e ‘La Rossa’ rimanga tale. Potrebbe nascere qualcosa di più? Ah saperlo, cit. Dandolo!