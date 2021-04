Belen, Antonino e le nozze: emerge la verità, come stanno le cose

Nelle scorse ore sui social e su varie agenzie stampa è stata rilanciata l’indiscrezione che racconta di un matrimonio imminente tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Lo spiffero rosa ha affermato che l’argentina e l’hair Stylist sarebbero persino pronti a convolare a nozze prima che nasca Luna Marie, la figlia che portata in grembo dalla sudamericana. Cosa c’è di vero? Poco o nulla. La coppia infatti, con ogni probabilità, non si sposerà. O almeno non lo farà in questi mesi.

Ad assicurare che non c’è alcun progetto di fiori d’arancio in atto è Fanpage.it, che scrive di essere entrata in contatto con delle fonti che hanno smentito che Belen e Antonino sarebbero in procinto di viaggiare verso l’altare. D’altra parte la notizia che vorrebbe Spinalbese e la modella pronti al matrimonio era già stata archiviata dalla stessa Rodriguez in tempi non sospetti, poche settimane fa

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ‘Belencita’ spiegava che la questione ‘nuove nozze’ non era in programma nella sua agenda. Non tanto perché non vuole sposare il compagno, quanto piuttosto per tutta la trafila burocratica che sta dietro a un simile evento. Trafila che lei conosce molto bene.

Sempre di recente Belen ha affermato che per ora, anche se volesse, non potrebbe risposarsi in quanto le pratiche di divorzio da De Martino non sarebbero ancora state del tutto evase. “Ma tra poco sì”, spiegava, ribadendo però che, per quel che concerne l’idea delle seconde nozze, era scoraggiata per via di tutte le lungaggini burocratiche da affrontare. “Ci si può scegliere e sposare ogni giorno, io e Antonino lo facciamo”, concludeva la showgirl, sottolineando una volta di più di non aver l’idea di organizzare un secondo matrimonio nel breve periodo.

Niente matrimonio tra Belen e Antonino Spinalbese

Insomma, la situazione, al momento, appare piuttosto chiara: la Rodriguez e Spinalbese non stanno considerando la strada delle nozze, non per mancanza di fiducia o sentimenti reciproci, ma per via di quel che presuppone l’attivazione della macchina burocratica. Macchina che bisognerebbe mettere in moto per dare concretezza alla questione e che attualmente non si ha intenzione di ingranare.