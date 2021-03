Belen scrive a Pio e Amedeo: “Ho creato casino”, il messaggio ad Amici

Belen Rodriguez non si è offesa per la battuta di Pio e Amedeo. Negli ultimi giorni si è sollevato un polverone ma inutile, alla luce dei fatti. La settimana scorsa il duo comico foggiano aveva infatti giocato con Stefano De Martino e il giorno dopo un post su Instagram di Belen è stato interpretato come una risposta. Così non era. Vista la presunta reazione della showgirl argentina, in tanti hanno cominciato ad accusare Pio e Amedeo di aver esagerato. Ignorando però che l’esagerazione ha sempre fatto parte della loro comicità, e sempre ne farà parte. Inoltre non era neanche la prima volta che scherzavano su Belen Rodriguez, lei è stata spesso protagonista a Emigratis come anche dei cori ai tempi de Le Iene. E non si era mai offesa, anzi è sempre stata allo scherzo dimostrando una grande ironia.

La battuta sul figlio di Antonino non è piaciuta a più di qualcuno, ma tra questi di sicuro non c’è Belen. Lei aveva postato la foto di una saponetta invitando la gente a sciacquarsi la bocca prima di parlare di lei. Era facile fraintendere e associare tutto a quanto avvenuto nella prima puntata del Serale di Amici 2021. In realtà però Belen non intendeva colpire loro, bensì dei leoni da tastiera che si sono precipitati sui suoi social a sputare veleno. Resasi conto di aver scatenato una bufera con quella che sembrava una risposta di fuoco a Pio e Amedeo, Belen ha deciso di chiarire direttamente con loro. E solo con loro.

Pio e Amedeo sono tornati al Serale di Amici e hanno messo in chiaro il tutto. Hanno fatto notare che si sono offesi in tanti, ma non i diretti interessati. Quindi hanno chiesto a De Martino se lui si fosse offeso per quella battuta. Lui ha risposto di no: “Io sono contro la censura comica”. A questo punto i due foggiani hanno tirato fuori l’asso dalla manica: il messaggio privato di Belen Rodriguez. Lei ha scritto loro su Instagram dopo aver visto articoli su articoli, chiarendo la sua posizione. Nel messaggio si legge quanto segue:

“Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”

Tra Belen Rodriguez e Pio e Amedeo, insomma, non è successo assolutamente nulla. Lei ha dato conferma ancora una volta di essere una donna dotata di ironia e di non offendersi, pure se un comico supera certi limiti. Così come Stefano ha ribadito di non essersi offeso, sostenendo invece la libertà della satira e della comicità.