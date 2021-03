Pio e Amedeo gelano De Martino ad Amici: “Di nuovo papà”, lui: “Rischio”

Il duo comico come sempre non si è risparmiato sui presenti in studio ad Amici, e stavolta c’era Stefano: tirato in ballo anche Antonino Spinalbese

Pio e Amedeo sono tornati al Serale di Amici 2021 e come ogni loro ospitata qualcuno ne ha pagato le conseguenze. Tra i presenti in studio nessuno ha mai scampo con il duo comico foggiano e stasera tra una battuta e l’altra sui soliti Stash e Rudy Zerbi non hanno risparmiato Stefano De Martino! Se i primi due ormai erano abituati alle battute e al gioco di Pio e Amedeo, visto che hanno affrontato una stagione di Serale intera con loro, per Stefano è stata una dura prova. Il nuovo giudice del Serale infatti si è divertito molto con gli ospiti, ma ha tentato di non ridere per evitare che qualcuno a casa potesse offendersi.

Pio e Amedeo sono stati ad Amici 20 per presentare il loro programma in arrivo su Canale 5 Felicissima Sera. Ma non potevano mancare di fare uno sketch! A metà dello stesso, Amedeo Grieco si è fermato e ha puntato Stefano. Quindi ha iniziato a dire: “Diventa di nuovo papà, diventa nuovamente papà. Finalmente un fratellino per Santiago”. Nel mentre Pio provava a fermarlo, perché ovviamente Belen Rodriguez è incinta ma non di Stefano. Quindi gli sussurrava che il bambino non è di Stefano, nel tentativo di fermare l’amico. Il pubblico si è divertito tantissimo, ovviamente, ma Stefano era un po’ in difficoltà. Giustamente e ovviamente. Si è nascosto dietro i sorrisi e le risate, ma non immaginava che Pio e Amedeo sarebbero andati anche oltre!

Amedeo infatti ha puntato Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen e papà del suo secondo figlio. Quindi ha fatto capire di aver scambiato Antonino per Stefano nella fotografia della gravidanza della Rodriguez. “Belen se li prende tutti uguali”, ha aggiunto. Poi ha chiesto a De Martino se sente la sua ex moglie e se tra loro va tutto bene. Lui ha risposto in modo affermativo. Ma non è riuscito a chiudere il discorso!

Pio e Amedeo sono andati avanti e hanno lasciato intendere a suon di battute a Stefano di essersi fatto superare da un parrucchiere. E a lui ha detto: “Due shampoo li potevi fare pure tu!”. Stefano ha manifestato le sue difficoltà: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute. Se rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere”. E dopo queste parole, per fortuna, il momento è finito.