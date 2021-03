Felicissima Sera di Pio e Amedeo, quando inizia: c’è la data ufficiale

Dopo un lungo anno di attesa, oggi è stata resa nota la data d’inizio di Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Il nuovo programma del duo comico foggiano era in programma già lo scorso marzo, ma il Covid ha fatto slittare tutto. Un anno fa la televisione era ferma, in onda c’erano solo repliche e programmi già iniziati come il Serale di Amici, dove stasera Pio e Amedeo torneranno ospiti. Probabilmente da Maria De Filippi parleranno proprio di Felicissima Sera e sveleranno qualcosa in più. Ora come ora infatti non sono molte le informazioni in circolazione su questo show che intratterrà il pubblico di Canale 5 nel venerdì sera di primavera.

Quando inizia Felicissima Sera? La data scelta è venerdì 16 aprile 2021. Lo hanno annunciato stasera Pio D’Antini e Amedeo Grieco con un post sui loro canali social. Nella locandina c’è la data d’inizio ufficiale, il nome del programma e loro due in abito elegante. Una presentazione elegante per la prova che li attende: la prima serata sulla rete ammiraglia non è da tutti. Con Felicissima Sera Pio e Amedeo ripartiranno in televisione dopo aver detto basta a Emigratis: i due comici sono stati chiari sul futuro del loro primo grande successo.

Pio e Amedeo nel post hanno annunciato anche tanti ospiti in arrivo nel loro nuovo programma. “Proveremo a distrarvi un po’ da questo momento particolare”, hanno aggiunto dando appuntamento al pubblico al 16 aprile con Felicissima Sera.

Non solo tv, Pio e Amedeo presto al cinema con un nuovo film

Ma Felicissima Sera non è l’unico nuovo progetto dei comici di Foggia. Presto uscirà al cinema il nuovo film di Pio e Amedeo: Belli ciao, questo è il titolo scelto. Le riprese erano cominciate a metà ottobre scorso, ma a causa del Covid si sono dovuti fermare. Dopo sole due settimane di riprese in quel di Sant’Agata di Puglia, Pio e Amedeo avevano annunciato di doversi fermare, con la promessa di riprendere al più presto. Forse stanno aspettando l’inizio dell’estate per tornare sul set, anche perché adesso saranno impegnati con Felicissima Sera su Canale 5.