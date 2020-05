Emigratis, Pio e Amedeo spiegano perché non ci sarà la nuova stagione

Emigratis, tornano in onda le repliche e Pio e Amedeo tornano a parlare di una eventuale nuova stagione

Ci sarà una nuova stagione di Emigratis? Stasera torna in onda il programma di Pio e Amedeo, che però è ufficialmente finito. Rivedremo le puntate dalla terza stagione in poi e qualche fan potrebbe essere investito da un senso di nostalgia, al punto da sperare in nuove avventure in giro per il mondo. Pio e Amedeo in questo programma hanno di sicuro interpretato un personaggio, è chiaro che nella loro vita quotidiana non vadano in giro con le pellicce e le ciabatte ai piedi. Né tanto meno alzano la voce nei locali oppure fanno apprezzamenti su tutte le ragazze che passano davanti ai loro occhi. Questo, forse, è ancora bene sottolinearlo, perché potrebbe esserci ancora qualcuno che confonde il personaggio con la persona. Ma veniamo alle ultime news su un’eventuale nuova stagione di Emigratis.

Emigratis, non ci sarà una nuova stagione: Pio e Amedeo spiegano perché

Ai microfoni di Radio 105, Pio e Amedeo hanno smentito nuovamente l’idea di registrare Emigratis 4: “Siamo diventati papà. Già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali”. L’ironia non manca mai, ma nonostante per ora la quarta stagione di Emigratis non sia in programma, non è detto che sarà così per sempre. E infatti il duo foggiano ha aggiunto: “Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”.

Pio e Amedeo parlano di Felicissima sera, il loro nuovo programma: “È solo rimandato”

Non ci sarà una nuova stagione di Emigratis, ma Pio e Amedeo torneranno in televisione. Su Canale 5 debutteranno in uno show tutto loro, Felicissima sera, che sarebbe già dovuto partire ma causa Coronavirus è slittato. “Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l’upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato”, hanno spiegato sempre in radio.