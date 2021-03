Belen: replica di fuoco a Pio e Amedeo dopo le battute su De Martino

Non è stata gradita dalla maggior parte del pubblico televisivo, che si è riversato sui social con forti critiche, la pessima battuta di Pio e Amedeo ad Amici 2021. I due comici hanno umiliato Stefano De Martino, ironizzando sia sul fatto che non sarà lui a diventare padre della bimba che Belen porta in grembo sia sulla relazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese:

“Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti?”

Il giudice di Amici 20 Stefano De Martino ha preferito non esporsi, ma i telespettatori hanno visto che non ha gradito la battuta. Ha replicato con diplomazia dicendo che è un lavoro non ridere perché se lo avesse fatto avrebbe rischiato di offendere qualcuno. La showgirl argentina è al sesto mese di gravidanza e qualche settimana fa ha ufficializzato che il piccolo Santiago avrà molto presto una sorellina, definendo l’arrivo della creatura come un dono di Dio.

Probabilmente, una volta appreso quanto accaduto durante la prima puntata del Serale di Amici 20 che ha fatto record di ascolti, ha pubblicato un post sui suoi profili social replicando a Pio e Amedeo:

“Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”

Belen incinta criticata: i festeggiamenti per il compleanno di Cecilia Rodriguez

Nelle scorse ore è stata fatta una piccola festa in casa per festeggiare il compleanno di Cecilia Rodriguez. Questo ha scatenato un piccolo caso social: Belen, incinta, si è mostrata sui social mentre ballava e si divertiva con la sorella mentre Milano è zona rossa. L’Italia, ad eccezione di qualche regione, è di nuovo in lockdown a causa dell’aumento di casi di Covid-19.

La legge impone il massimo rigore e vietano qualunque tipo di assembramento. Le sorelle argentine abitano a Milano e questo ha scatenato tantissimi attacchi. In molti, infatti, hanno evidenziato un certo menefreghismo nei confronti delle misure anti-Covid. Non è la prima volta che Belen viene messa sotto accusa per aver violato le misure restrittive, com’è accaduto qualche settimana fa quando partecipò a un evento.