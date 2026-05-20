Belen scrive a Emma Marrone, la battuta su lentiggini e bellezza: la reazione della cantante

C’è stato un tempo in cui Emma Marrone e Belen Rodriguez non si sopportavano. D’altra parte era comprensibile che si fosse creato qualche attrito, considerando che la modella argentina ‘scippò’ il fidanzato alla cantante. La storia è nota: l’artista, quando aveva 25 anni, partecipò ad Amici e conobbe Stefano De Martino. Nacque una love story che fu interrotta proprio dall’entrata in scena di Belen che si innamorò del danzatore, lo sposò e con lui fece un figlio. Il resto della vicenda è altrettanto noto: dopo vari tira e molla c’è stata la separazione definitiva e la fine del matrimonio. In tutti questi anni, le ruggini tra Emma e ‘Belu’ si sono diradate. Le due oggi si supportano e si stimano a vicenda, come dimostrato dall’ultimo scambio di battute che le ha viste protagoniste su Instagram.

Belen Rodriguez ed Emma Marrone: volano complimenti reciproci

Marrone ha pubblicato una sua foto in primo piano, raccontando ai fan che non vede l’ora di iniziare il tour. Sotto al post si è fatta viva Belen che ha commentato lo scatto con dolci parole: “Bellissima. Posso dire? Sempre più bella”. Pronta la replica al miele della cantante: “Bellissima tu”. L’ex moglie di De Martino ha poi fatto un altro intervento simpatico riferendosi a un particolare del viso della musicista: “E poi posso dire? Hai anticipato le lentiggini da anni”. La frase sulle lentiggini è riconducibile al fatto che negli ultimi anni va di moda disegnarsi piccole macchie cutanee. De gustibus!

I rapporti oggi tra Stefano De Martino, Emma e Belen

Non è la prima volta che la showgirl e la cantante si scambiano delle carinerie pubblicamente. La storia dello ‘scippo’ del fidanzato è acqua passata. Tra l’altro Emma ha anche stretto una ferrea amicizia con l’ex fidanzato Stefano De Martino. Nei giorni scorsi ha rivelato che lui la chiama spesso per aggiornarla su come ha intenzione di preparare il Festival di Sanremo 2027. Lei gli sta dando dei consigli.

Marrone ha inoltre augurato il meglio al conduttore campano. E i rapporti attuali tra Stefano e Belen? Dopo la fine del matrimonio ci sono stati momenti non semplici da gestire, come quasi sempre avviene tra due persone che hanno vissuto assieme e decidono di mettere fine alla relazione. Oggi, però, gli ex coniugi hanno trovato un buon equilibrio e remano nella stessa direzione per il bene del figlio Santiago.