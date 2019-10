Belen Rodriguez parla di unghie, Chiara Nasti la punzecchia? “Stai buona”

Belen Rodriguez torna con la beauty routine, parla di bellezza ed unghie. Chiara Nasti le ha lanciato una frecciatina? Ecco perché

Ieri Belen Rodriguez è tornata con uno degli appuntamenti più amati dalla sue followers: la beauty routine. Sì, per la showgirl argentina questa è una novità che ha introdotto nel suo profilo Instagram un po’ di giorni fa. In una sequenza di micro filmati mostra i suoi segreti di bellezza: dai prodotti che utilizza sino al modo con cui applicarli. Questo ha ovviamente fatto la felicità di tutte le sue seguaci pronte a prendere appunti e a truccarsi come lei. Del resto, chi non vorrebbe assomigliare, almeno un pelino, a Belen?! Non solo nell’aspetto fisico, sia chiaro, ma anche semplicemente nel trucco, nel parrucco o nel suo vestiario. La Rodriguez poi, tramite questi tutorial, ha dimostrato un certa bravura. Sarebbe perfetta anche come truccatrice! Beh, in fondo, lei i segreti del mestiere li ha potuti imparare direttamente dalla sua truccatrice personale, che si prende cura appunto del make-up che sfoggia per gli shooting oppure nei programmi televisivi a cui lavora. È normale, nulla di così scandaloso.

Belen Rodriguez: i suoi consigli sulle unghie non sono piaciuti alla Nasti?

Alla fine del tutorial, ieri, Belen Rodriguez si è poi soffermata un attimo a parlare delle mani dando un prezioso consiglio alle sue followers: “Quando vi fate le unghie lunghe mai quadrate perché sono tamarre! Tonde, oppure a puntina”. Questa sua affermazione però sembra non essere piaciuta ad un’altra regina del fashion e del make-up che regna su Instagram: Chiara Nasti. L’influencer proprio ieri ha mostrato alla sue followers di essersi fatta le unghie rosse e quadrate e in serata sembra aver lanciato una frecciatina proprio alla moglie di De Martino! La Nasti si è scattata un bel selfie, ha inquadrato le sue unghie ed ha scritto: “Così il f..k con questa forma è molto più evidente. Stai buona”. Saranno rivolte proprio a Belen le sue parole? Chissà!

Belen Rodriguez alle Maldive con il suo Stefano De Martino

Intanto, Belen Rodriguez si sta godendo una sontuosa vacanza alle Maldive con il suo Stefano. L’amore tra i due è tornato a battere e va avanti a gonfie vele. E adesso che si fa? Beh, si aspetta il prossimo tutorial della sorella di Cecilia e Jeremias, così per scoprire altri suoi segreti di bellezza!