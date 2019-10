Belen Rodriguez mai vista così: svela i suoi segreti e conquista tutti

Belen Rodriguez finalmente svela tutti i suoi “segreti’ in un interessante make-up tutorial

Se c’è una cosa su cui non abbiamo dubbi è la bellezza di Belen Rodriguez. Lei è sicuramente una delle donne più piacenti del mondo dello spettacolo italiano per questo motivo è molto, molto imitata. Sono tante infatti le donne che si ispirano a lei perché vogliono, in qualche modo, assomigliarle. C’è chi vuole le labbra come lei, altre sognano i suoi zigomi, chi i capelli e chi vorrebbe semplicemente riprodurre il suo make-up. E bene la showgirl argentina ha voluto accontentare proprio queste ultime alcune ore fa e, per la prima volta nella sua vita social, ha regalato ai suoi followers un interessante make-up tutorial. In realtà la Rodriguez ci aveva già provato qualche tempo fa ma le sue seguaci si sono ‘infuriate’. Si perché la moglie di Stefano De Martino ha fatto fare un tutorial alla sua abilissima truccatrice e, si sa, non tutte siamo capaci di rifare un make-up prodotto da una professionista.

Belen Rodriguez, con il suo make-up tutorial conquista tutti

Così, come ha annunciato alcuni giorni fa, stamane Belen ha preso il suo telefono, ha raccolto tutti i suoi prodotti e tramite le Instagram Stories ha svelato alle sue fan quali sono i suoi trucchi per apparire sempre bella e fresca come una rosa. La Rodriguez ha spiegato per bene come stendere il fondotinta (“non dimenticatevi il collo!”), ha mostrato il suo mascara preferito ed ha concluso spruzzandosi sul viso un fresco fissante. Ha fatto un lavoro davvero certosino illustrando il tutto passo per passo. Il risultato? Oltre ad aver realizzato uno splendido make-up (mostrandosi brava anche in questo), Belen ha conquistato davvero tutti! Eh si perché a tutorial terminato ha voluto conoscere le opinioni delle sue followers che l’hanno riempita di complimenti, l’hanno ringraziata, e le hanno chiesto di fare anche altri tutorial. Cosa che la Rodriguez sicuramente farà prossimamente.

Belen Rodriguez: dove vedere il suo make-up tutorial

I video sono visibili sul suo profilo Instagram (@belenrodriguezreal) e, molto probabilmente, più tardi verranno messi ‘in evidenza’, in modo tale da poterli vedere sempre ed imparare tutte le mosse e i segreti di bellezza dell’amatissima showgirl.